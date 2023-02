Musikalische Lesung in der Jenaer Villa Rosenthal

Jena. Die beiden Autoren Dominik Dombrowski und Simone Scharbert lesen aus ihren neuen Romanen. Zudem spielt Saxofonist Klaus Wegener.

Zu einer musikalischen Lesung lädt der Verein Lese-Zeichen mit der Villa Rosenthal und Thalia-Universitätsbuchhandlung ein am Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr.

In der Villa Rosenthal zu Gast ist dann Dominik Dombrowski, er war 2019 Jenaer Stadtschreiber und arbeitete in der Villa Rosenthal an seinem neuen Buch. Nun ist der Band unter dem Titel „Schwanen“ erschienen. Er enthält lyrische Storys, die befremden, aber auch Trost spenden: weil durch sie die Welt wieder größer wird – und auch ein bisschen fabelhaft.

Ebenfalls zu Gast ist Simone Scharbert. Sie stellt an jenem Abend ihren neuen Roman „Rosa in Grau“ vor. Darin erzählt sie von einer jungen Mutter, die Anfang der 50er-Jahre in einer psychiatrischen Anstalt eingewiesen wird. Ein Roman, der auch von der Kunst als letztem Refugium der Hoffnung handelt. Musikalisch begleitet werden die beiden Autoren von Klaus Wegener am Saxophon.

Karten für 8 Euro (6 Euro ermäßigt) unter www.lesezeichen-ev.de/tickets