Musikalische Sonntagsvesper in Jena startet wieder

Mit Musik der Romantik wird am Sonntag, 27. Februar, 18 Uhr, die Reihe der Musikalischen Sonntagsvespern in der Stadtkirche wieder aufgenommen. Die musikalischen Andachten wurden im Frühjahr 2020 als Reaktion auf die kulturellen Einschränkungen durch die Pandemie eingerichtet.

„Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder starten“, so Johannes Schleußner von der Offenen Kirche. „Viele inspirierende musikalische und spirituelle Momente und interessante Begegnungen haben das geistliche Leben an der Stadtkirche bereichert. Deshalb werden auch trotz des hoffentlich absehbaren Endes der Pandemie weiterhin Musikalische Sonntagsvespern stattfinden, wenn auch in einem geänderten Rhythmus.“

Die Sonntagsvespern werden nun immer am letzten und ersten Sonntag im Monat abgehalten. Den Auftakt machen diesen Sonntag Alena-Maria Stolle (Gesang), Helga Assing (Klavier/Orgel) und Philine Teige (Cello) unter anderem mit Werken von Mendelssohn, Rabaud und Mahler. Der Eintritt ist frei, die Kollekte ist für die Unterstützung der Künstler bestimmt.