Uta Lörzer und Hans-Jürgen Gebauer vom Gästeführerverein Jena brachten gestern die kleinen gelben Schilder mit den QR-Codes in der Stadt an. Hier sind sie gerade an der Weintanne.

Die Sonne lässt nichts anderes zu, als das Haus zu verlassen. An diesem frühlingshaften Wochenende zieht es sicher die meisten Jenaer nach draußen in die Natur. Doch auch in der Stadt kann man einen außergewöhnlichen Rundgang machen: Am Sonntag, 21. Februar, ist der Weltgästeführertag, es ist der Gründungstag des Weltgästeführerverbands.