Musikschüler aus dem Saale-Holzland dürfen endlich zeigen, was sie drauf haben

Eisenberg. Die Ensembles der Kreismusikschule bereiten Adventkonzert in Eisenberg vor – und viele Auftritte im Kreisgebiet

Nach zweijähriger Pause ist es endlich wieder möglich: das traditionelle Adventskonzert der Musikschule Saale-Holzland in der Eisenberger Stadtkirche. Es findet am Samstag, den 3. Dezember, um 16 Uhr statt.

Ensembles und Solisten des

Musikschulstandortes Eisenberg und Umgebung gestalten ein abwechslungsreiches Programm. Mit dabei sind das „Patchwork-Ensemble“ unter Leitung von Romy Mäder, der Akkordeonklub mit den jüngsten Akkordeonschülern, ein Gitarrenensemble mit 14 Schülern und Schülerinnen aus dem gesamten Kreisgebiet, der neu gegründete Kinderchor unter Leitung von Andrea Preuß, eine ebenso neugegründete Streicher-Nachwuchsgruppe unter Leitung von Jera Rot, Barbara Parker Kostner. Duo- und Trioformationen für Querflöte, Saxophon oder Klarinette bereichern das Programm ebenso wie Gesangssolisten und Pianisten.

Von allen diesen Akteuren werden weihnachtliche als auch klassische, barocke und romantische Werke oder Songs zu hören sein, Folk- und Worldmusic, Filmmusik und weihnachtliche Lieder runden das Repertoire ab und somit dürfte für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein. Der Eintritt ist frei, die Musikschule freut sich über Spenden, die für die anfallenden Unkosten (wie z.B. für Heizung) genutzt werden.

Weitere Auftrittstermine absolvieren die Kahlaer Musikschüler am Dienstag, 6. Dezember, 18 Uhr zu ihrem Weihnachtskonzert im Rosengarten Kahla, organisiert wird dieses Konzert dieses Mal vom Leuchtenburg-Gymnasium. Die Blasorchester „Leuchtenburgsound“ unter Leitung von Leander Torge und „Leuchtenburgkids“ unter Leitung von Ellen Tonndorf-Martini werden, unterstützt von vielen Solisten, ein ebenso musikalisch buntgemixtes Programm darbieten.

Ebenfalls in Kahla laden die Klavierschüler der Klassen von Gloria Perez-Athie undArchil Chinchaladze am Freitag, 16. Dezember, um 18 Uhr zum Klavierkonzert in denRathaussaal ein.

Die Streichergruppen „Streichertreff“ und „Saitenspiele“ unter Leitung von Ute Adler vom Musikschulstandort Stadtroda werden beim Weihnachtskonzert der Stadtrodaer Chöre präsent sein am Samstag, 10. Dezember, um 17 Uhr im Schützenhaus.

Hermsdorfer Schüler werden zum Weihnachtskonzert der Stadt Hermsdorf am Sonntag, 18. Dezember, um 16 Uhr im Stadthaus zu erleben sein, ebenso wie im Weihnachtskonzert des Holzland-Gymnasiums am Dienstag, 20. Dezember, um 19 Uhr im Stadthaus. Hier werden dann die Bläserklassen und das im letzten Jahr neu gegründete Bläserensemble unter Leitung von Denis Riedel zu erleben sein.

Die kleinbesetzten Ensembles und vor allem viele jüngere Schüler werden ihre ersten Auftritte zu den verschiedenen Seniorenweihnachtsfeiern im gesamten Kreisgebiet erleben, nachdem in den letzten zwei Jahren kaum die Möglichkeit bestand, das beliebte Weihnachtslieder-Repertoire zu präsentieren, werden sie nun mit Aufregung und Spielfreude ihre Auftritts-Premieren haben.