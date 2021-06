Musikschule des Saale-Holzland-Kreises wieder geöffnet

Eisenberg. Ab Montag, 7. Juni, ohne Testpflicht musizieren im Saale-Holzland

Die Musikschule des Saale-Holzland-Kreises (SHK) ist ab heute, 7. Juni, wieder für den Präsenzunterricht geöffnet.

Da die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis konstant unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt, sind alle Angebote der Kreismusikschule ohne Testpflicht wieder möglich.

Bei einer 7-Tages-Inzidenz von über 35 bis zu 50 Neuinfektionen gelten gesonderte Regelungen für den Gesangs- und Blasmusikunterricht. Für Kleinstgruppen bis zu fünf Personen bestünde dann eine Testpflicht. Seitens der Musikschule muss in allen Fällen die Kontaktnachverfolgung gewährleistet sein.

Unterricht beginnt in allen Unterrichtsformen

Der Unterricht beginnt in allen Unterrichtsformen und damit im Einzel- und Gruppenunterricht in Gesang und Instrumentalfächern, allen Ensembles sowie den Musiziergruppen.

Auch der Unterricht in den Bläserklassen am Leuchtenburg-Gymnasium in Kahla und am Holzland-Gymnasium in Hermsdorf sowie in den Streicherklassen an der Grundschule in Stadtroda findet wieder statt.

Nicht alle Kurse für Vorschulkinder können wieder beginnen

Die Kurse für Vorschulkinder wie Musikgarten, Musikalische Früherziehung und Instrumentenzug starten ab Montag, 14. Juni, jedoch nicht vollumfänglich. Einige Kurse können erst mit dem neuen Schuljahr 2021/22 wieder regulär beginnen. Die betreffenden Kursteilnehmer werden seitens der Musikschule rechtzeitig informiert.

Alle Schüler und Lehrer freuen sich nach der langen Online-Phase auf den direkten Kontakt und vor allem auf das gemeinsame Musizieren.

Für Anfragen oder bei Neuanmeldungen stehen die Mitarbeiterinnen in den Musikschulsekretariaten zur Verfügung unter den Nummern 036691/83868 und 036428/49012 oder per E-Mail an musikschule-shk@t-online.de