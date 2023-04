Musikverein Schott Jena lädt ein zum Frühlingskonzert mit Musical- und Filmhits

Hoffen auf ein volles Haus beim Frühlingskonzert des Musikvereins Schott am 22. April im Volkshaus (von links): Mathis Klinger, Jana Müller Hipper und Guido Geßner.

ena. Das Blasorchester möchte am 22. April bekannte Film- und Musicaltitel zum Beispiel aus Phantom der Oper, Star Wars oder Jurassic Park vortragen.

Motto des diesjährigen Frühlingskonzerts des Musikvereins Schott Jena lautet „Movie & Musical“. Das Blasorchester möchte bekannte Film- und Musicaltitel zum Beispiel aus Phantom der Oper, Star Wars oder Jurassic Park vortragen. Bislang sind vor allem die Regisseure der populären Filme bekannt, sagen die Vereinsmitglieder, jedoch nicht die Musikkomponisten, die für den hohen Wiedererkennungswert verantwortlich sind. Dies möchte das Blasorchester am Samstag, 22. April ändern.

Das Unternehmen Schott stelle auch Glas für Filmkameras her, daher passe das Motto umso besser. Außerdem hätten viele eine falsche Vorstellung von der Bandbreite der Musik, die so ein Blasorchester spielt. „Bei Blasmusik stellen sich viele wohl ein Dorffest und ein Bierzelt vor. Das ist aber bei Weitem nicht alles“, sagt der Vorstand des Musikvereins Schott Jena Guido Geßner.

Orchester ohne Geige

Das Jenaer Blasorchester ist, wie es Guido Geßner beschreibt, ein sinfonisches Blasorchester, welches vergleichbar ist mit einem klassischen Sinfonieorchester, bei dem jedoch keine Streicher vorhanden sind. Stattdessen sind alle Bläsergruppen und das Schlagwerk verstärkt vertreten. Die Teile des Stücks, die sonst von Streichinstrumenten übernommen werden, werden hier von Holzbläsern gespielt.

So wie einige Male zuvor wird das Blasorchester auch dieses Mal von einer Tanzgruppe begleitet. Dieses Jahr sind die Unikicks mit dabei. Dieses Ensemble der Friedrich-Schiller-Universität tanzt für gewöhnlich Rock ’n’ Roll, war jedoch auch offen für Tänze passend zur Film- und Musicalmusik.

Das Blasorchester Schott Jena besteht aus Laien, die nach der Arbeit zusammenkommen, um gemeinsam zu proben. Auftritte wie das Frühlingskonzert sind für die Musiker etwas Besonderes und ein Höhepunkt des Jahres. Das Konzert bietet nicht nur die Möglichkeit, das Können einem größeren Publikum zu präsentieren, auch möchten die Musikerinnen und Musiker für neue Mitglieder werben. Aktuell sind sie 45 Mitglieder. Das Ziel sind jedoch 60.

Insbesondere Schlagzeuger und Klarinettisten würden aktuell für das Orchester gesucht. Auch Tuba- und Fagottspieler seien willkommen sagt Guido Geßner. Große Instrumente wie beispielsweise Pauken würden von dem gemeinnützigen Verein gestellt werden. Finanziell unterstützt wird der Musikverein von dem Jenaer Unternehmen Schott.

Werben für neue Mitglieder

„Auch wenn die Anzahl von Schott-Mitarbeitern im Orchester in den letzten Jahren gering war, so fühlen wir uns Schott immer noch verbunden und begreifen uns nach wie vor als Werksorchester“, sagt Mathis Klinger, Vorstand vom Musikverein. Angefangen als Werksorchester ist der Musikverein mittlerweile für alle interessierten Hobbymusiker zugänglich. Ein Casting vor der Aufnahme in den Verein gibt es nicht.

„Bei uns muss niemand mit dem Instrument vorspielen, um aufgenommen zu werden. Aber natürlich wäre es schön, wenn neue Mitglieder zwischenmenschlich zum Verein passen“, führt Jana Müller Hipper aus. Geleitet werden die Musiker von Thomas Schmidtpeter, der sonst als 2. Musikoffizier beim Luftwaffenkorps Erfurt arbeitet und nun das Blasorchester weiter nach vorne bringen möchte. Ausverkauft ist das Frühlingskonzert noch nicht. Die Musiker hoffen auf einen vollen Saal.

23. Frühlingskonzert am Samstag, 22. April, Volkshaus Jena, 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr), Karten (15 Euro für Erwachsene, 10 Euro ermäßigt, 5 Euro für Kinder) an der Abendkasse oder bei der Tourist-Information am Markt 16