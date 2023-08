„Mutmacher-Badehandtuch“ für Blutspender in Jena

Jena. Der DRK-Blutspendedienst „NSTOB“ veranstaltet die fünfte Spende- und Stammzelltypisierungsaktion in Jena.

Mit Blutspenden Leben retten, das war am Dienstag in der Sparkassenhauptfiliale am Holzmarkt wieder möglich. Von 14 bis 18 Uhr konnten Spender mit ihrer Blutspende etwas Gutes tun. Für Erstspender gab es ein zusätzliches Dankeschön.

Erstspenderin Kathleen Langer freut sich über das „Mutmacher-Badehandtuch“. Foto: Rieke Holst

Wer am Dienstag das erste Mal Blut spenden war, hat ein sogenanntes „Mutmacher-Badehandtuch“ vom Blutspendedienst „NSTOB“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) erhalten. Zusätzlich konnten sich Bürger während der Stammzelltypisierungsaktion als Spender registrieren lassen. Partner der Aktion ist die „Deutsche Stammzellspenderdatei“. Für alle Blutspender wurde nach der Entnahme ein Imbiss mit kleinen Geschenken, wie etwa Honig vom regionalen Imkerverein Jena, vorbereitet.

Sowohl Peter Schreiber, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Jena-Eisenberg-Stadtroda, als auch Michael Rabich und Thomas Schütze, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, eröffneten die Aktion mit ihrer eigenen Blutspende. Auch zahlreiche Mitarbeiter in der Sparkassenfiliale nutzen die Möglichkeit, Gutes zu tun. Beim Blutspendetag des DRK sind neben festangestellten Entnahmeteams auch ehrenamtliche Helfer des Vereins vor Ort. „Im Durchschnitt haben wir bei den Blutspendeaktionen 50 bis 60 Teilnehmende“, sagt Sylke Wilde, Gebietsreferentin für Marketing und Kommunikation bei „NSTOB“. Dabei freut sie sich besonders über die Treue der Spender. „Wir wollen besonders junge Menschen zum Blutspenden motivieren“, sagt Wilde. Denn die Spenderanzahl sei noch nicht wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie.

Bereits in den vergangenen Jahren organisierte die Sparkasse Jena-Saale-Holzland in den Sommermonaten einen Blutspendetag, da die Blutreserven während der Sommerzeit besonders knapp sind. Derzeit werden bundesweit täglich etwa 15.000 Blutspenden benötigt.