Jena. Ein mutmaßlicher Kellereinbrecher ist in Jena kurz nach der Tat gefasst worden. Eine Streife war am frühen Sonntagmorgen laut Polizei auf den 33-Jährigen aufmerksam geworden, weil der zwei hochwertige Fahrräder schob.

Mutmaßlicher Täter nach Kellereinbruch in Jena gefasst - So machte er sich verdächtig

Die Polizei kontrollierte am Sonntagmorgen, kurz nach 3 Uhr, einen 33-Jährigen in der Schützenhofstraße in Jena. Der Mann war zu Fuß unterwegs und schob zwei hochwertige Fahrräder. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 33-Jährige keine schlüssige Erklärung abgeben, woher die beiden Fahrräder stammten. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Einbruchswerkzeuge und vier aufgebrochene Vorhängeschlösser, was auf einen Einbruch hindeutete.

Noch während der Kontrolle meldete sich ein Betroffener aus einem Mehrfamilienhaus in der Schützenhofstraße: Sein Keller war aufgebrochen worden. Es fehlte ein hochwertiges E-Bike, das der Täter bei sich hatte. In dem betroffenen Haus waren insgesamt vier Keller aufgebrochen worden, verschuldet von eben diesem Mann, da er die passenden Schlösser bei sich hatte.

Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bereits in der Vergangenheit war er mehrfach wegen Diebstahlsdelikten aufgefallen.

Vor knapp einer Woche hatte die Polizei bereits über zahlreiche Kellereinbrüche berichtet. In der Richard-Zimmermann-Straße im Jenaer Stadtteil Lobeda hatten der oder die Täter gewaltsam mehrere Kellertüren ausgehebelt.

