Mutwillig Auto beschädigt - Beim Wenden Radfahrerin verletzt

Einen mutmaßlichen Autorandalierer und dieses missglückte Wendemanöver meldet die Polizei für Jena.

Mutwillig Fahrzeug beschädigt

Vermutlich durch Tritte gegen das Pkw-Heck haben Unbekannte von Montag auf Dienstag ein Fahrzeug im Jenaer Spitzweidenweg beschädigt. Die 23-jährige Halterin stellte den Schaden am Dienstagvormittag fest und meldete dies der Polizei. Nach Begutachtung deutet der Schadens laut Polizei auf eine mutwillige Beschädigung hin, als auf ein Unfallgeschehen.

Beim Wenden Radfahrerin verletzt

Zu einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam es am Dienstag im Magdelstieg. Ein 74-Jähriger fuhr mit seinem Peugeot auf dem Magdelstieg in Richtung Tatzendpromenade, als er ein Wendemanöver startete. Dabei übersah er allerdings eine 57-Jährige Radlerin, welche in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Pkw touchierte die Fahrradfahrerin, sodass diese zu Fall kam und sich verletzte. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Rentner einer Atemalkohol von 0,9 Promille gemessen, sodass der 74-Jährige die Beamten ins Klinikum zur Blutentnahme begleiten musste.

