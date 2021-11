Muweika Jena fällt in der Adventszeit aus

Jena. Jenaer Veranstalter geben Planungsunsicherheit an

Schade: Die Initiatoren sagen den Musikalischen Weihnachtskalender auch für dieses Jahr ab. „Leider ist es auch in diesem Jahr für uns sehr, sehr schwierig, unsere Konzerte in gewohnter Größenordnung zu planen. Verschiedene gesetzliche Auflagen, Infektionsschutzregeln und die Ungewissheit, was uns im Dezember erwartet, erschweren die Planung und den Ablauf ungemein“, schreibt das Team von Muweika auf Facebook. Ein neuer Anlauf soll im Dezember 2022 genommen werden.