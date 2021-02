Nach 100 Jahren wieder Notgeld aus Jena

Von der Corona-Pandemie und ihren Einschränkungen des öffentlichen Lebens besonders bedroht sind Kunst- und Kulturschaffende und die mit ihnen verbundenen Orte wie Theater, Galerien, Kinos, Clubs, Kneipen und mehr. Sie nehmen auf der Roten Liste der bedrohten Mitbürger einen der ersten Plätze ein.

Das Künstlerduo „Verwertungsgesellschaft“ aus Coburg appelliert an die Solidarität aller. Ihr Projekt „Künstlernotgeld zum ARTerhalt“ ist so ambitioniert wie einfach: Künstler werden aufgefordert, Geldscheine als limitierte Kunstwerke zu produzieren und diese von Interessierten 1:1 in Euro eintauschen zu lassen – zugunsten der bedrohten Kulturbranche. Auch Jena ist mit drei Notgeldscheinen vertreten. Die Scheine mit dem Aufdruck „Künstlernotgeld Jena“ sind limitiert. Zu erwerben sind die Scheine über die Homepage des Jenaer Vereins „Poesie schmeckt gut“: