Nach 450 Tagen: Jenas Museen öffnen wieder

Jena. Lockdown und Sanierung sind überstanden: Eintritt und Führungen sind am ersten Tag in den Städtischen Museen Jena kostenlos.

Die Städtischen Museen Jena dürfen ab morgen wieder ihre Türen öffnen. Aus diesem Anlass sind der Museumsbesuch und Führungsangebote am 8. Juni kostenfrei. Das Museum am Markt 7 ist ab sofort Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Vor genau 450 Tagen wurden die Städtischen Museen Jena geschlossen. „Eine unfassbar lange Zeit, in der sich vieles verändert hat: bei fast allen Menschen, in der Gesellschaft, in der Kultur im Besonderen – und natürlich auch bei den Jenaer Museen“, stellt die Museumsleitung fest. Was zunächst als Baumaßnahme geplant war, überlappte von Beginn an – und tendenziell zunehmend – mit den durch die Pandemie verursachten Schließungen.

Im vergangenen Jahr konnte die Fassade des Museums grundhaft saniert werden. Eine langfristig geplante Maßnahme, die das Gebäude insgesamt in einen besseren Zustand versetzt hat. Dabei wurden unter anderem fast 1000 Meter Fachwerk saniert, alle Putze erneuert und 140 Fenster ausgewechselt oder überarbeitet. Neben Maler- und Installationsarbeiten wurde im Innenbereich auch die Klimatisierungstechnikverbessert , die die Präsentation empfindlicher Objekte erleichtert.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen konnten wir mit dem Napoleon-Raum einen ersten Bereich der Dauerausstellung neu aufstellen und am 7. Mai, zum 200. Todestag des Imperators und Erneuerers, vorstellen. Im Rahmen der Soforthilfen wurde der Audioguide für die stadtgeschichtliche Dauerausstellung erweitert und ins Englische übersetzt. Außerdem wurde das W-LAN des Museums soweit vorbereitet, dass beides in Kürze für Besucher zur Verfügung stehen wird.

In der Kunstsammlung Jena erwarten Sie hochkarätige Ausstellungen mit Fotografien Julian Röders und den farbenprächtigen Gemälden Nguyen Xuan Huys mit Führungen um jeweils 15 Uhr.

Das Romantikerhaus muss leider wegen der andauerenden Sanierungsarbeiten infolge eines Wassereinbruchs am 12. Februar 2021 bis auf weiteres geschlossen bleiben.

Verbindlich für Besucher bleibt das Infektionsschutzkonzept. Negativtests sind aber nicht nötig.