Nach 588 Tagen Zwangspause: „Schöne Freiheit“ ruft nach Jena ins Kassablanca

Jena. Die Jenaer Clubkultur erwacht wieder: Nach 588 Tagen Zwangspause geht es am 20. Oktober wieder los.

Wo das Kassablanca-Team gerade noch schrubbt, baut und dekoriert, wird bald wieder getanzt: Genau 588 Tage ist es am 20. Oktober her, dass im Kassa richtig gefeiert werden konnte. Mit der 2G-Regelung gibt es wieder die Möglichkeit, ohne Abstand und Masken zu tanzen. Den Auftakt gibt es am Mittwoch ab 22 Uhr mit der „Schönen Freiheit“. Mit ihr wurde im März 2020 im Kassa das Party-Licht ausgemacht. Nun werden die DJs Ilja Gabler und Légères das Licht wieder anknipsen.

Mittwoch, 20. Oktober, ab 22 Uhr „Schöne Freiheit“; Samstag, 23. Oktober, ab 23 Uhr „Überschall“; Samstag, 30. Oktober, ab 21 Uhr „Mi Kassa es su Kassa“