Nach Aktionen in Erfurt und Jena: Wie teuer es für Klima-Aktivisten werden kann

Nachdem die Protestaktionen der Klimaschutz-Bewegung auch Thüringen erreicht haben, prüft das Innenministerium, inwieweit die Aktivisten für die Einsatzkosten zur Kasse gebeten werden können. Wie Carsten Ludwig, Pressesprecher des Ministeriums, auf Anfrage mitteilte, schaue man derzeit, inwiefern es rechtlich möglich sei, die Kosten den Demonstranten in Rechnung zu stellen. Ob und wann dies geschehen könnte, konnte Ludwig noch nicht genau sagen.

Die Sprecherin der Landespolizeidirektion Erfurt, Antje Weißmann, sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass wegen der beiden Klebeaktionen in Jena und Erfurt im Februar bereits Verwaltungsermittlungsverfahren gegen die Aktivisten eingeleitet worden seien. In beiden Fällen würden derzeit die notwendigen Anhörungsverfahren durchgeführt. Im Zusammenhang mit den Klebeaktionen seien noch keine Kostenbescheide erlassen worden.

Klimaaktivisten besetzen Schornstein von Heizkraftwerk in Jena - Die Bilder Klimaaktivisten besetzen Schornstein von Heizkraftwerk in Jena - Die Bilder In Jena-Winzerla ist eine Gruppe Klima-Aktivisten am Mittwochmorgen auf einen der rund 100 Meter hohen Schornsteine des Gasheizkraftwerkes geklettert. Die Polizei sicherte das Gelände ab. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thüringen

Klimaaktivisten besetzen Schornstein von Heizkraftwerk in Jena - Die Bilder Auch die Spezialkräfte der Höhenrettung rückten an. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thüringen

Klimaaktivisten besetzen Schornstein von Heizkraftwerk in Jena - Die Bilder Die Aktivisten hingen ein Banner in Richtung Norden auf. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thüringen

Klimaaktivisten besetzen Schornstein von Heizkraftwerk in Jena - Die Bilder Verhandlungsführer der Polizei versuchten, per Drohnen mit den Aktivisten zu kommunizieren. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thüringen

Klimaaktivisten besetzen Schornstein von Heizkraftwerk in Jena - Die Bilder Polizeisprecher Daniel Müller hatte die Lage vom Boden aus im Blick. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thüringen

Klimaaktivisten besetzen Schornstein von Heizkraftwerk in Jena - Die Bilder Die Polizei überprüfte auch die Umgebung des Heizkraftwerkes. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thüringen

Klimaaktivisten besetzen Schornstein von Heizkraftwerk in Jena - Die Bilder Drei freie Journalisten standen unter Verdacht unerlaubt mit einer Drohne Bilder über dem Heizkraftwerk angefertigt zu haben. Foto: Tobias Leiser

Klimaaktivisten besetzen Schornstein von Heizkraftwerk in Jena - Die Bilder Eine Drohne wurde bei den freien Journalisten nicht gefunden. Sie erhielten dennoch einen Platzverweis, der jedoch kurze Zeit später wieder aufgehoben wurde. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thüringen

Klimaaktivisten besetzen Schornstein von Heizkraftwerk in Jena - Die Bilder Die Einsatzkräfte rückten gegen 12.20 Uhr wieder ab. Beamte der Bereitschaftspolizei blieben weiterhin vor Ort, um darauf zu warten, dass die Personen die Türme verlassen. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thüringen

Klimaaktivisten besetzen Schornstein von Heizkraftwerk in Jena - Die Bilder Am Morgen versammelten sich Sympathisanten zu einer Kundgebung am Gleisdreieck, um ihre Soldarität zu bekunden. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thüringen

Klimaaktivisten besetzen Schornstein von Heizkraftwerk in Jena - Die Bilder Am späten Mittwochmorgen versammelten sich Sympathisanten zu einer Kundgebung am Gleisdreieck, um ihre Soldarität mit der Aktion zu bekunden. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thüringen

Kostenhöhe von Zeit- und Personalaufwand abhängig

Laut Weißmann sind grundsätzlich Verwaltungskosten zu erheben, wenn bei polizeilichen Maßnahmen unmittelbarer Zwang eingesetzt wird. Wie hoch die Kosten ausfallen, sei vom Zeitaufwand und der Anzahl der eingesetzten Vollzugsbeamten abhängig. Die einzelnen Bescheide enthalten zudem eine Pauschale für die Vor- und Nachbereitung durch die Polizei.

In der Regel fallen Weißmann zufolge mindestens 67 Euro pro Demonstrant an Verwaltungskosten an. Bei überdurchschnittlichem Aufwand könnten sich allerdings auch höhere Kosten ergeben. Wie viele Beamte im Einsatz waren und welche Kosten genau entstanden sind, teilte die Sprecherin nicht mit. Bei der Aktion auf der Knebelstraße in Jena waren sechs Personen beteiligt. In Erfurt klebten sich vier Aktivisten auf die Stauffenbergallee.

Demonstrationen weder durch Stadt geduldet noch genehmigt

Nach den Klebe-Aktionen im Februar besetzten vergangene Woche Klima-Aktivisten Schlote des Heizkraftwerkes in Winzerla. Wie Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe mitteilte, gab es bei dem Einsatz einen Kommunikationsfehler der Polizei. „Wir haben die Aktion weder als Spontanversammlung geduldet noch genehmigt oder beauflagt“, so Koppe. Vor Ort habe die Versammlungsbehörde lediglich festgestellt, dass es sich um eine Protestform handele.

Das Versammlungsrecht kenne prinzipiell keine Genehmigung oder Duldung, sondern nur eine Anmeldung. Die Entscheidung, die Aktivisten auf den Plattformen der Heiztürme zu belassen, sei vor Ort durch Polizei und Hausrechtsinhaber getroffen worden, teilte die Stadt Jena vergangenen Freitag mit.

