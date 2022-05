Nach Brand in Bucha: Familie sucht weiter ein neues Zuhause

Bei einem Brand in Bucha sind Dachstuhl und Obergeschoss erheblich beschädigt worden. Die zehnköpfige Familie blieb unverletzt, musste aber in einer Notunterkunft unterkommen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 250.000 Euro.

Bucha. Die zehnköpfige Familie mit zwei schwerbehinderten Jugendlichen wohnt noch im provisorisch hergerichteten Gemeindesaal von Bucha.

Die zehnköpfige Familie aus Bucha, die durch einen Brand ihr Zuhause verloren hat, ist weiter auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Wie Bürgermeister Hans-Joachim Loeper sagt, lebt die Familie noch in der Notunterkunft im Gemeindesaal. „Das ist nur eine vorübergehende Geschichte, damit sie ein Dach über den Kopf haben, sich etwas kochen und notdürftig waschen können“, sagt er.

Für die beiden schwerbehinderten Jugendlichen der Familie hätten sich zwischenzeitlich aber zwei Plätze in einer Einrichtung in Jena ergeben, die sie ab Montag beziehen werden. Langfristig könnte die Familie im Raum Celle in Niedersachsen ein Haus mit behindertengerechten Zugang mieten, allerdings erst ab August. In Bucha selbst ist bislang nur eine 1-Raum-Wohnung für zwei Familienmitglieder frei. Weitere Angebote in der Region würden geprüft.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Hilfsbereitschaft für die Familie ist groß. Sie stammen ursprünglich aus dem Irak und wohnen seit fünf Jahren in Bucha. Schon am Abend des Brandes versorgten Einwohner sie im Gemeindehaus. Über die Verwaltungsgemeinschaft konnte ein Spendenkonto eingerichtet werden.

Der Brand am vergangenen Mittwochabend brach im Obergeschoss aus. Die Einsatzkräfte aus den Gemeinden Bucha und Milda konnten die Flammen zwar schnell löschen, das Haus ist derzeit aber unbewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.