Nach dem Hupen getrunken: Zwei Personen sitzen auf Kreuzung in Jena

Die Polizei kam auf ein "klärendes Gespräch" vorbei.

Mit einem Schild im Schlepptau befanden sich am Donnerstagnachmittag zwei Personen an der Kreuzung Camburger Straße Ecke Altenburger Straße in Jena. Dort saßen diese auf mitgebrachten Stühlen. Das Schild enthielt eine Nachricht an alle Fahrer: Wenn diese hupten, würden die beiden trinken.

Auch wenn hier laut Polizei sicherlich der Spaß im Vordergrund stehen sollte, wurden Autofahrer doch abgelenkt. Nach einem klärenden Gespräch der Polizei erging die Aufforderung, das Schild nicht mehr hoch zu halten. Die Personen kamen der Aufforderung nach und entfernten sich dann von der Kreuzung. Eine strafbare Handlung war nicht ersichtlich.