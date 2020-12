Nach verheerendem Großbrand: Eichenberger Familie dankt Helfern

In den Kinderzimmern klaffen schwarzverrußte Löcher, Spielsachen sind verbrannt, auch das elterliche Schlafzimmer unter dem Dach liegt in Schutt und Asche: Ein verheerendes Feuer hat in der Nacht nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag das Wohnhaus der Familie Kaufmann in Eichenberg erheblich zerstört. Es ist ein Unglück, in dem sich die Familie und die Gemeinde dennoch in einem Gewahr ist: Wenn es darauf ankommt, sind zahlreiche freiwillige Helfer vor Ort.



Es war gegen 2 Uhr am Sonntag, als Marko Kaufmann und seine Frau durch ein Knistern auf dem Dach wach wurden. Feuer, schnell raus! Sie schnappten ihre beiden Jungs, 10 und 6 Jahre alt, und weckten die 88-jährige Großmutter. Marko Kaufmann rannte gleich zum naheliegenden Feuerwehrhaus und löste den Alarm aus, erzählt er. Was dann folgte, war wichtiges minutenschnelles Handeln, von dem Feuerwehrkameraden immer wieder sprechen.

Mehr als 100 Feuerwehrkräfte halfen insgesamt



Die Kameraden der Eichenberger Ortswehr, zu der auch Dienstädt und Kleinbucha gehört, konnten mit dem ersten Löschen des Dachstuhls beginnen, während über die Leitstelle weitere Wehren alarmiert wurden. „Sie haben gleich losgelegt“, sagt Kaufmann, der unendlich dankbar ist, auch gegenüber den anrückenden weiteren Feuerwehren. „Alles Freiwillige, die schnell kamen und gekämpft haben“, betont er. „Das ist einfach Wahnsinn!“

Feuer in Wohnhaus in Eichenberg richtet hohen Sachschaden an



Glück im Unglück war, so muss es Bürgermeister Edgar Beuthe feststellen, dass alle Kameraden zu Hause waren. Den Einsatzkräften sei große Anerkennung anzurechnen, sodass auch mal aufgezählt werden muss, wer da alles in den kleinen Ort anrückte: Da waren die Kameraden aus Kahla und Stadtroda, die über Drehleitern verfügen, „sonst hätten wir es nicht geschafft“, sagt Beuthe.

Hinzugerufen wurden auch die Wehren aus Orlamünde, Lindig, Kleineutersdorf, Seitenroda und Freienorla. Selbst die Pößnecker Wehr kam, um mit ihren ausgebildeten Atemschutzgeräte-Trägern den kräftezehrenden Innenangriff zu unterstützen. Die Bibraer hielten bis Sonntagabend die Brandwache, die Eichenberger mit Wehrleiter Mario Storch harrten anschließend bis Montagmorgen aus. Über 100 Feuerwehrkräfte halfen insgesamt.

Feuerwehr-Auto erst im vergangenen Jahr angeschafft



Eine Fügung des Schicksals war das neue Feuerwehr-Auto in Eichenberg. 2019 konnte das gebrauchte Fahrzeug über Spenden angeschafft werden. 13.000 Euro kamen über Firmen, Vereinen und Bürgern zusammen. Mithilfe des 600-Liter-Tankes konnte das erste Löschen beginnen, währenddessen Schläuche zum Löschteich verlegt wurden, sagt Tobias Drabandt, stellvertretender Bürgermeister und Wehrmitglied. „Sonst wäre das Feuer vielleicht zum Nachbarn übergegriffen.“



Die Kripo untersuchte das Brandhaus am Montag, die oberen Etagen mit dem Dach sind zerstört. Wahrscheinlich habe die Elektrik den Brand ausgelöst, sagt Marko Kaufmann. Seine Familie ist vorerst bei seiner Mutter untergekommen. Eine Welle der Hilfsbedürftigkeit erreichte sie, „viele Bürger wollen unterstützen“, sagt er. Auch sein Arbeitgeber kam ihm entgegen. Nachbarn und Feuerwehrmitglieder räumten auch am Dienstag mit auf.



Mit Spenden ist Marko Kaufmann vorerst vorsichtig, es müsse erst einmal geklärt werden, was die Versicherung bezahle. Die Gemeinde hat aber bereits angeboten, ein Spendenkonto für den Fall der Fälle einzurichten. Seit 1996, erzählt Kaufmann, hat er sein Elternhaus saniert. Er schätzt optimistisch, dass der Wiederaufbau ein Jahr dauern wird.



Marko Kaufmann ist, ja er muss trotz aller Tragik pragmatisch bleiben. Das Wichtigste sei doch im Endeffekt der Moment gewesen, als er Sonntagnacht draußen stand, „und alle, die mir lieb sind, gesund bei mir waren“, sagt er.