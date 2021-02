Nach Naziparolen im Auto verbarrikadiert - Vor der Polizei mit 1,5 Promille in Graben

Nach Naziparolen im Auto verbarrikadiert

Freitagvormittag schrie ein aus Halle stammender 53-Jähriger lautstark Naziparolen in der Jenaer Innenstadt aus seinem Auto heraus. Mehrere Zeugen konnten hörten dies und verständigten die Polizei. Der Täter wurde festgestellt. Jedoch verbarrikadierte er sich in seinem Pkw. Nur durch eine gewaltsame Öffnung konnten die Beamten den Täter fassen. Der 53-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Aufgrund anhaltender psychischer Auffälligkeiten wurde der Täter in die Psychiatrie eingewiesen.

Stark betrunken Unfall gebaut

In den frühen Samstagnachtstunden kam eine 38-jährige Frau auf der Ilmnitzer Landstraße mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin stand laut Polizei unter erheblichen Alkoholeinfluss und musste eine Blutentnahme erdulden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und ihr Führerschein wurde eingezogen.

Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Am Samstagabend wurde ein polizeibekannter 31-Jähriger beim Diebstahl eines Fahrrades durch einen zivile Polizeibeamten frischer Tat ertappt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei dem Täter wurden mehrere Einbruchswerkzeuge und Diebesgüter gefunden. Auf Grund weiterer Straftaten, die ihm zugeordnet werden konnten, wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Tabak und Zigaretten für 2000 Euro in Weißenborn gestohlen

Am frühen Freitagmorgen stellte eine Angestellte eines Getränkemarktes in Weißenborn fest, dass in das Geschäft eingebrochen wurde. Bislang unbekannte Täter drangen in den Verkaufsraum ein und entwendeten daraus Bargeld, Zigaretten und Tabakerzeugnisse im Gesamtwert von ca. 2000,- Euro. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 3000,- Euro.

Vor der Polizei mit fast 1,5 Promille in den Graben

Am Freitag staunten die Beamten einer Streifenwagenbesatzung nicht schlecht, als ein vor dem Streifenwagen fahrender Pkw in einer Kurve von der Straße abkam und in den Straßengraben rutschte. Die Beamten eilten zu Hilfe und stellten schnell den Grund fest, warum die 67-jährige Frau die Kurve an der Christian-Eckardt-Straße in Kahla "zu früh nahm". Beim Öffnen der Fahrertür war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar, ein erster Test ergab einen Wert von 1,49 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, ein Blutentnahme angeordnet und eine Anzeige aufgenommen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Schnee-Liveblog: Notbetreuung und Präsenzunterricht fallen Montag aus - viele Verletzte bei Unfällen