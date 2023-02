Nach Niederlage beim „Zukunftszentrum“: Jena denkt nach über ein Bürgerhaus

Jena. Hält die Stadt Jena auch ohne 200-Millionen-Investition des Bundes ein Stück Eichplatz frei für das Thema Transformation?

Zuerst habe es ihm „ein bisschen die Beine weggezogen“. Das sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) am Mittwoch zur vorabendlichen Entscheidung, dass Jena nicht der Sieger im Fünf-Städte-Wettbewerb um die Ansiedlung des nationalen „Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ (ZET) ist und die Stadt Halle auf Platz 1 gesetzt wurde. Bei der Jena-Sitzung der Jury im Januar habe er geglaubt erkennen zu können, dass Jena nicht nur gepunktet hat, sondern als Sieger ins Ziel laufen kann. Er sei nach wie vor überzeugt, so sagte der OB, dass der Bund mit seiner 200-Millionen-Investition für ein Zukunftszentrum in Jena die „bestmöglichen Bedingungen vorgefunden“ hätte.

Und weiter „öffentliche Nutzung“

OB Nitzsche stellte den Prozess der von Universität und Stadt gemeinsam getragenen Bewerbung heraus, deren Fäden Christine Schickert (Uni) und Martin Fischer (Stadt) zusammengehalten hatten. Dabei sei so viel entstanden, dass auch ohne Zuschlag fortgefahren werden könne mit guter Kooperation, mit Vertrauen, mit neuen Blickwinkeln.

Und wie weiter? Auserkoren als Terrain für das ZET-Gebäude war das Baufeld B des Eichplatzes. Die Planungen zu der Fläche seien wegen der ZET-Bewerbung angehalten worden. Dieser Prozess solle nun wieder in Bewegung kommen, sagte der OB. Und weil dem Baufeld B ohnehin das Rahmenplan-Etikett „öffentliche Nutzung“ anhaftet: Thomas Nitzsche kann sich vorstellen, dem Gedanken der Transformation einen Ort zu geben. „Was macht das mit uns? Wie gehen wir mit Bürgerbeteiligung um?“ Die „Transformation“ – von Klimawandel bis Digitalisierung – komme ohnehin über den Bürger hereingebrochen. Gerade die Jenaer Bürgerschaft zeichne es aus, mitgestalten zu wollen. Für den OB könnten an jenem Ort die Formate der Kommunalpolitik gepflegt werden, ja, sogar Büros von Stadtratsfraktionen zu finden sein.

Keiner hat 13 grüne Häkchen

Der OB mochte keine Mutmaßungen vertiefen, an welchem der 13 Ausschreibungskriterien nun der Jenaer Misserfolg festzumachen sei. Wenn etwa Jena wohl nicht so recht im Vergleich zu anderen Bewerbern die Ausschreibungsanforderung des „strukturellen Nachholbedarfs“ erfüllen konnte, dann müsse man grundlegend sagen: Kein Bewerber habe 13 Mal ein grünes Häkchen machen können. Und wenn zum Beispiel bei anderen Bewerbern besonders herausgestellt wurde, dass sie aufs Umland abstrahlen mit einem ZET, dann gelte ohne Zweifel auch die Logik: „Jena zieht die Region mit.“ Auch hielt sich der OB zurück mit Spekulationen, wie und ob die hochkarätige ostdeutsche Jury eigene lokalpatriotische Präferenzen einfließen ließ. Er traue einem jedem der 15 Mitglieder zu, dass sie, dass er sich freizumachen vermocht habe von parteiischem Kalkül – „wenngleich Thüringen unterrepräsentiert war“.

Co-Koordinator Martin Fischer sagte, dass die Jenaer Treiber der Bewerbung „Sportmenschen genug sind, um nicht den Kopf in den Sand zu stecken“. Er sieht für sich selbst nach „anderthalb Jahren mit Überstunden und gecanceltem Urlaub“ den Gewinn der „Kooperation mit so vielen Partnern in dieser Tiefe“. Aus Sicht seines Ressorts „Zentrales Projektmanagement“ der Stadtverwaltung hat Fischer nicht zuletzt das Eichplatz-Baufeld A im Blick. Der Bebauungsplan für das Ensemble dreier kleiner Hochhäuser soll 2023 öffentlich ausgelegt werden.

Halle ist nicht weit

Tilo Schieck gehörte der „Bewerbungsgruppe ZET“ an, die im Namen der Stadtgesellschaft das Projekt unterstützt hatte. „Natürlich bin ich enttäuscht; Jena wäre ein guter Standort gewesen“, sagte der langjährige Grünen-Stadtrat. „Aber Halle ist nicht so weit weg.“ Er hoffe, dass sich die eine oder andere gute Idee fortspinnen lasse. Schieck sieht das Interesse an einem „Bürgerhaus“ auf dem Baufeld B weiter gegeben. Er höre immer wieder Leute sagen, dass sie sich als Initiative treffen wollen, ohne gleich mächtig Geld für eine Miete ausgeben zu wollen.

Stimmen aus dem Stadtrat. Für die Grünen-Fraktion sagte Margret Franz: „Auf die Bewerbung sollte jetzt aufgebaut werden: Mit internationalen Forschungsnetzwerken und in Verbindung mit der starken Jenaer Zivilgesellschaft kann die Zusammenarbeit mit Ost- und Mitteleuropa vertieft und so weiter europäische Transformation gestaltet werden. Außerdem sollte die Chance ergriffen werden, die Beziehungen in der Metropolregion wieder zu stärken.“