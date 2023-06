Zufahrt zu Feuerwehr in Milda, im Hintergrund der Eingang der Kindertagesstätte „Kneippzwerge“.

Nach Parkärger: Poller vor der Feuerwehr in Milda

Milda. Die Zufahrt zur Feuerwehr in Milda ist häufig zugeparkt worden. Jetzt reagiert die Gemeinde.

Der Gemeinderat von Milda hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, vor der Zufahrt zur Feuerwehr insgesamt vier Poller zu installieren. Grund dafür ist, dass die Zufahrt häufig zugeparkt wird, beispielsweise von Eltern, die ihren Nachwuchs in die benachbarte Kindertagesstätte „Kneippzwerge“ bringen oder auch in den Abendstunden, wie Bürgermeister Albert Weiler (CDU) sagt.

„Wir haben da schon viele Gespräche geführt. Meist ist es dann eine Woche lang gut gegangen, bevor das Problem wieder da war“, so Weiler. Es müsse aber gewährleistet sein, dass die Feuerwehr jederzeit schnell und ohne Hindernisse zu Einsätzen ausrücken kann.

„Zumutbar, 50 bis 100 Meter zu laufen“

„In der Nähe sind ausreichend Parkplätze vorhanden. Und es ist doch zumutbar, 50 bis 100 Meter zu laufen“, sagt Weiler. Da „reden nichts gebracht“ hat und es nicht das Ziel sei, „permanent Knöllchen zu verteilen“, habe sich der Gemeinderat nun zu diesem Schritt entschlossen.

Die Poller sollen über die Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal bestellt werden. Weiler rechnet mit Kosten von circa 600 Euro.