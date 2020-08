Nach Streit angefahren - Lauter Knall - Holzmast angefahren, geflüchtet und wieder zurück

Holzmast angefahren und zunächst geflüchtet

Kurz nach 13 Uhr beobachtete am Sonntag eine Zeugin in der Straße am Jenaer Johannisberg, wie der Fahrer eines VW beim Ausparken einen Holzmast beschädigte. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer pflichtwidrig von der Unfallstelle. Kurze Zeit später kehrte der Unfallverursacher zwar wieder zurück, um den entstandenen Schaden zu begutachten, fuhr danach jedoch gleich wieder weg. Aufgrund der Zeugenhinweise konnte der Verursacher im Zuge der Ermittlungen bekannt gemacht werden.

Nach Streit angefahren

Im Spitzweidenweg in Jena kam es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Zwischenfall mit zwei Fahrradfahrern. An einer Ampel kam es zunächst zu einem Disput zwischen den beiden Radfahrern. Anschließend setzen sich beide mit ihren Rädern in Bewegung, als plötzlich der eine Radfahrer unvermittelt und absichtlich dem anderen ins Fahrrad fuhr. Daraufhin fallen beide hin. Der Verursacher ließ sein Fahrrad am Unfallort und flüchtete zu Fuß. Die 58-jährige Geschädigte musste medizinisch versorgt werden. Zeugen des Unfallgeschehens, des Zeitpunkts kurz nach dem Unfall sowie der davor stattgefundenen Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Sachbearbeiterin des Inspektionsdienstes Jena unter 03641-81 1123 zu melden.

Dieb im McDonalds

Am Sonntag gegen 19 Uhr informierte ein 22-Jähriger die Polizei in Jena und teilte mit, dass ihm soeben seine Geldbörse entwendet wurde. Diese hatte er in einem Schnellrestaurant im Leutragraben auf dem Tisch gelegt. Während er sein Essen einnahm, kam ein Mann vorbei, griff sich die Geldbörse und verließ flinken Fußes das Schnellrestaurant. Der Geschädigten lief dem Dieb vergeblich hinterher. Auch die Polizei sucht vergeblich. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena unter 03641-810 zu melden.

BMW-Fahrerin baut Unfall

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Großeutersdorf und Kahla. Auf regennasser Fahrbahn kam die 28-jährige Fahrerin eines BMW in einer Rechtskurve ins Schleudern und von der Straße ab. Dabei stieß der PKW gegen eine Sandsteinmauer und wurde so stark beschädigt, dass der BMW nicht mehr fahrbereit war. Die Frau sowie die mit im Fahrzeug sitzenden Kinder blieben unverletzt. Sowohl PKW als auch Mauer wurden beschädigt.

Lauter Knall

Kurz nach Mitternacht kam es am Montagmorgen zu einer Unfallflucht zwischen Porstendorf und Golmsdorf. Ein Zeuge nahm einen lauten Knall sowie einen Lichtkegel im Straßengraben wahr. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnte das Verursacherfahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Laut dem Spurenbild kam das Fahrzeug aus Richtung Porstendorf kurz vor der Saalebrücke in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam in einer Böschung zum Stehen. Vermutlich handelte es sich um ein geländegängiges Fahrzeug, da der unbekannte Fahrer dieses wieder befreien konnte und flüchtete. Auch eine Suche in der Umgebung sowie an den Ausfallstraßen verlief ergebnislos.