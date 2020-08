Nach Vandalismus im Freibad: Wassertausch in Kahla unumgänglich

Frühestens Mittwoch könnte das große Becken im Kahlaer Freibad wieder für die Besucher geöffnet werden. Diese Prognose gaben sowohl Kahlas Bürgermeister Jan Schönfeld als auch der Schwimmmeister Olaf Kunath am späten Sonntagnachmittag an. Zu diesem Zeitpunkt lief die Pumpe für das frische Wasser auf Hochtouren, erforderlich war. Das Becken war kurz nach 17 Uhr zur Hälfte wieder gefüllt. „Wenn alles gut geht, ist es am Montag voll. Ich denke auch, bis Mittwoch wird es bestimmt dauern“, sagte Kunath.