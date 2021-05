In der Nacht zu Sonntag, 2. Mai, sind die Scheiben der Deutschen Bank und der Commerzbank in der Jenaer Innenstadt massiv beschädigt worden. Ein Schriftzug ist "Lang lebe Rojava".

Nach Vandalismus in Jena: Jugendparlament fordert Debatte und kritisiert Stadtpolitik

Jena Jugendparlament Jena nimmt Stellung zu Vandalismus in der Innenstadt und kann diese nachvollziehen, aber nicht gutheißen.

Die Mitglieder des Jenaer Jugendparlaments fragen in einer öffentlichen Stellungnahme zu den Vandalismus-Vorfällen in der Nacht zum 2. Mai in der Innenstadt, ob "kaputte Fensterscheiben und Graffiti tatsächlich das größte Problem Jenas" sind.

Aufgrund der vermehrten Vorkommnisse der letzten Monate, aber vor allem aufgrund des lokalpolitischen Umgangs damit, sehe sich das Jugendparlament veranlasst, zu reagieren. "Wir als Jugendparlament haben uns gefragt, was Menschen dazu bewegt solche Mittel anzuwenden, um ihren politischen Forderungen Gehör zu verschaffen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir die Geschehnisse und ihre Sprache der Gewalt zwar nicht nur gutheißen, aber durchaus nachvollziehen können", heißt es in der Stellungnahme.

Ursachen für die Vorfälle sei neoliberal geprägte Stadtpolitik

Als Ursachen der Wut sehen die Mitglieder des Jugendparlaments vor allem eine neoliberal geprägte Stadtpolitik, die zunehmend eine Attraktivitätssteigerung der Innenstadt fokussiere, und dabei soziale Fragen nicht genügend Aufmerksamkeit schenke. "Eine Stadtpolitik von der nur einige wenige, meist ökonomisch Starke profitieren." Mit welcher Entschiedenheit und Kompromisslosigkeit die Versuche, eine sachliche Debatte über die Ereignisse und deren Ursachen zu führen abgelehnt werde, würden die die jüngsten Reaktionen der FDP und CDU auf die Pressemitteilung der Grünen Jugend zeigen.

Das Jugendparlament fordere mehr Geld in die Bekämpfung von Rechtsextremismus zu investieren, Kunst und Kultur, sowie Bildungs- und Freizeitangebote zu fördern, mehr dezentrale Anlaufstellen und sozialen Wohnraum anzubieten sowie stärkeres Mitspracherecht bei politischen Entscheidungen. So solle die Diskussion weg von einer Debatte über Vandalismus und hin zu einem Diskurs über soziale Missstände kommen.

