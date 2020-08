Nach Wassertausch: Becken im Freibad Kahla frühestens Freitag zugänglich

Wann öffnet das große Schwimmerbecken im Kahlaer Freibad wieder? Das ist die Frage, die viele Badbesucher aus Kahla und Umgebung im Moment umtreibt.

In der zurückliegenden Woche hatten Unbekannte Sitzbänke und Mülltüten in das Becken geworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen (unsere Zeitung berichtete mehrfach). Am Freitag wurde entschieden, das verunreinigte Wasser aus dem Becken abpumpen zu lassen. Die Aufgabe übernahmen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kahla. Sechs Pumpen kamen zum Einsatz. Gegen 22 Uhr war das Becken leer. Es wurde im Anschluss gereinigt und wieder aufgefüllt. Am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr war das Schwimmerbecken mit den drei Millionen Liter Wasser wieder gefüllt.

Tests dauern bis zu 48 Stunden

Nach aktuellem Stand wird das Becken nicht vor Freitag geöffnet werden können. Diese Aussagen kamen von einem Mitarbeiter der Gesellschaft für Wasser- und Abwasserservice mbH mit Sitz in Luisenthal, der am Dienstagmittag vor Ort in Kahla war, um verschiedene Proben an verschiedenen Stellen des großen Wasserbeckens zu entnehmen. Unter anderem auch für mikrobiologische Untersuchungen. Für einige Tests sind im Labor 24 Stunden nötig. Andere dauern bis zu 48 Stunden.

Die Hoffnungen, dass das Schwimmerbecken vielleicht schon am Donnerstag wieder für die Öffentlichkeit freigegeben werden kann, dürften sich damit nicht erfüllen. Denn die Ergebnisse der Proben werden frühestens am Donnerstagnachmittag dem zuständigen Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises vorliegen. Nur diese Behörde kann Grünes Licht geben für die Freigabe des Beckens.

Nach Vandalismus im Freibad: Wassertausch in Kahla unumgänglich