Nachfahre Napoleons war schon zu Gast: Heimatstube Neuengönna feiert 25. Jubiläum

Neuengönna. Die Heimatstube in Neuengönna konnte bereits viele internationale Gäste begrüßen. Das liegt vor allem an den Ausstellungsstücken zur Schlacht bei Jena und Auerstedt von 1806.

Schätzungsweise 4000 Objekte zur Schlacht bei Jena und Auerstedt von 1806 sowie zur Regionalgeschichte hat Robert Heyne inzwischen zusammengetragen. „Ich bin ein Leben lang Sammler, es ist wie eine Sucht“, sagt Heyne. Noch immer gehe der 71-Jährige gerne auf Trödelmärkte und entdecke dabei „immer etwas Neckisches“.

Seine Sammlung hat Heyne seit nunmehr 25 Jahren in der Heimatstube Neuengönna ausgestellt. Diesen Samstag, 22. April, feiert die Heimatstube das Jubiläum. Heyne erwartet Gäste aus der Gemeinde, Landrat Andreas Heller (CDU), Mitstreiter von der „Arbeitsgemeinschaft Jena 1806“ und Freunde anderer Museen – insgesamt mehr als 150 Besucher. Die Heimatstube könne zudem ab 15 Uhr besichtigt werden, der Chor aus Cospeda singe Frühlingslieder und für die kulinarische Versorgung sei gesorgt.

Seit der Eröffnung im April 1998 haben laut Heyne circa 20.000 Menschen aus insgesamt 22 Nationen seine Heimatstube besucht. „Unter anderem kamen sie aus den USA, Australien, Israel, Ecuador und dem Niger“, sagt er. Ein Höhepunkt sei gewesen, als der Ururenkel des Bruders von Napoleon Bonaparte, Charles Bonaparte, 2021 in der Heimatstube zu Gast war.

Kostbare Gegenstände, wenig Text

Die Schlacht bei Jena und Auerstedt von 1806, aus der die französischen Truppen um Napoleon siegreich hervorgingen, ist einer der Ausstellungsschwerpunkte in der Heimatstube. In zwei Räumen sind Schlachtfeldfunde und Waffen zu sehen, mit lebensgroßen Wachsfiguren ist zudem eine Einquartierungsszene nachgestellt.

Daneben ist in der Heimatstube viel über die Regionalgeschichte zu erfahren und wie die Menschen hier einst lebten, beispielsweise in einer Wohnstube und Küche, die so gestaltet sind, wie sie um 1900 ausgesehen haben könnten. „Ich will das einfach vermitteln und für die nächsten Generationen bewahren“, sagt Heyne. Sein Konzept dabei: Möglichst wenig Text zu den einzelnen Ausstellungsstücken. „Das liest sonst keiner.“ Dennoch sei alles durch Literatur und andere Quellen abgesichert.

Lieblingsstücke in seiner Ausstellung hat Heyne laut eigener Aussage nicht. „Dafür sind mir zu viele Sachen ans Herz gewachsen.“ Müsste er sich festlegen, würde er eine Tabakpfeife nennen, die der Herzog von Braunschweig im Nachgang der Schlacht bei Jena und Auerstedt damals Adam Krippendorf für seine ortskundigen Informationen schenkte, oder ein Symphonium von 1890. „Das funktioniert immer noch und ist auch beim Publikum sehr beliebt, wenn es zum Beispiel während meiner Weihnachtsausstellungen für Flair sorgt“, sagt Heyne.

Lebenswerk soll weitergeführt werden

Die Weihnachtsausstellungen baut Heyne seit vielen Jahren insbesondere für Kinder auf, über deren Besuch in der Heimatstube er sich stets besonders freut. „Wenn die kleinen Stifte sich freuen, ist das auch für mich schön. Und es ist erstaunlich, was sie alles zu meiner Heimatstube wissen wollen“, so Heyne.

Diese wolle er bis zu seinem „letzten Atemzug“ betreiben, da sie nicht nur sein Lebenswerk, sondern auch ein Aushängeschild für Neuengönna sei. Sein Sohn Alexander habe ihm aber bereits versprochen, die Heimatstube einmal weiterzuführen.

25 Jahre Heimatstube Neuengönna, Samstag, 22. April, ab 15 Uhr, Dornburger Straße 20. Ansonsten kann die Heimatstube nach telefonischer Anmeldung unter 036427/715 12 jederzeit besichtigt werden.