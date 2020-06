Im extra gebauten Storchennest in Thiemdendorf hat sich Nachwuchs eingestellt. Die Bürgerinitiative Zukunft Heideland hofft, dass die drei Jungstörche in diesem Jahr beringt werden können.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachwuchs bei Storch "Adebar" in Thiemendorf

Nach über 80 Jahren ist Adebar wieder heimisch in dem Heideland-Ortsteil. Annett Schimming, Ortsteilbürgermeisterin und Vertreterin der Bürgerinitiative (BI) Zukunft Heideland, freut sich, dass sich das Engagement der BI für die Störche gelohnt hat. Sie hofft, dass die drei jungen Störche in diesem Jahr auch beringt werden können. Im Jahr 2017 hatte die BI in einem Garten in Thiemendorf ein erstes Storchennest gebaut. Im Vorjahr wurde auf einem Mast auf dem Gut Thiemendorf ein weiterer Horst von der BI angebracht.