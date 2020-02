Nachwuchsforscher entdecken hohe Feinstaubbelastung in Jena

An Stand 13 haben Nika Weissleder, Louise Altenstein und Vianne Gütler ein Modell ihrer Schule aufgebaut – samt Pausenhof und Schülern. Davor steht ein rotes Schild: „Bitte nicht berühren!“. Die drei Schülerinnen stellen beim Jugend-forscht-Regionalwettbewerb ihr Projekt mit dem Titel „Gesundheitsgefahr am Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena? Wie hoch ist die Feinstaubbelastung?“ vor.

Nika, Louise und Vianne haben ein halbes Jahr die Feinstaubbelastung an ihrer Schule gemessen. Die Geräte dafür haben sie selbst gebaut. Und herausgefunden, dass der Wert erschreckend hoch ist. „Laut unserer Messungen haben wir auf das ganze Jahr gerechnet mehr als 80 Tage mit gefährlicher Feinstaubbelastung“, sagt Nika.

App unterstützt Ersthelfer

Eine hohe Belastung könne im schlimmsten Fall zu ernsthaften Lungenerkrankungen führen. „Das ist nicht nur für die Schüler riskant, sondern auch für die Lehrer, die ja viel länger an den Schulen sind als wir“, sagt Vianne. Die Idee zu ihrem Projekt kam den drei 14-Jährigen wegen des gestiegenen Verkehrs, der aufgrund einer Baustellenumleitung an ihrer Schule vorbeifährt. An den Messgeräten bastelten sie zwei Monate lang. Ihr Einsatz hat sich gelohnt: Sie siegten in der Sparte „Schüler experimentieren“.

Thoralf und Bennet haben eine Notfall-App programmiert. Sie zeigt, wie man Erste Hilfe leistet. „Wir haben gehört, dass in Deutschland nur 37 Prozent aller potenziellen Ersthelfer auch wirklich zur Tat schreiten“, sagt Bennet. Schritt für Schritt leiten sie ihre Benutzer durch den Erste-Hilfe-Prozess. Dabei wird jede Phase mit einem großen Bild und einem klaren kurzen Satz erklärt. Mit einem Befehl wählt die App den Notruf und zeigt auf einer Karte die nächsten Defibrillatoren an. Ihr Programm haben die beiden Schüler des Angergymnasiums bereits Profis gezeigt, einigen Leitern von Erste-Hilfe Kursen zum Beispiel. „Wir kamen ziemlich gut an. Wir wollen das Programm aber noch erweitern und einen Modus für Druckverbände einbauen“, sagt Thoralf. Zu den jüngsten Teilnehmern gehört Hannah Mattheis. Die erst neun Jahre alte Schülerin wollte herausfinden, wie man einen Gips wasserfest machen kann. „Ich habe mir vor zwei Jahren Elle und Speiche gebrochen und wollte mit dem Gips baden gehen, das konnte ich aber nicht. Also musste ich mir die Lösung selber überlegen“, sagt Hannah. Deshalb hat sie eine Dichtung aus Parafilm und Frischhaltefolie entwickelt.

Die erst neun Jahre alte Hannah entwickelte wasserfesten Gips, mit dem man auch schwimmen gehen kann. Foto: Felix Stippler

Zum siebten Mal fand der Regionalwettbewerb in Jena statt. Insgesamt waren es 95 Jungforscher, die 44 Projekte vorstellten. Die eine Hälfte davon in der Altersgruppe „Schüler experimentieren“, in der die maximal 14-Jährigen angemeldet waren. Die andere in der Sparte „Jugend forscht“ für die 15- bis 21-Jährigen. Sie treten in sieben Kategorien an: Arbeitswelt, Biologie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik, Physik, Technik und Chemie.

Die Gewinner der Regionalwettbewerbe steigen eine Stufe auf und präsentieren ihre Arbeiten beim Landeswettbewerb.