Nachwuchspreis für Jenaer Team für Schnelltests

Jena. Forschung eines Jenaer Teams, zu bedarfsgerechten Schnelltests in Hausarztpraxen mit Forschungspreis honoriert.

Der Jenaer Hausarzt Florian Wolf (MVZ Kielstein und Institut für Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums Jena), der Biochemiker Robby Markwart und die Psychologin Anni Matthes (beide Institut für Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums Jena sowie „InfectoGnostics“ Forschungscampus Jena) erhielten den Nachwuchspreis des „Dr. Lothar und Martin Beyer-Preises“ verliehen bekommen.

Bei diesem Preis handelt es sich um den am höchsten dotierten Forschungspreis für wissenschaftliche Arbeiten aus der Allgemeinmedizin, und ist mit 200 Euro dotiert. Die Vergabe fand im im Rahmen des 57. Kongresses für Allgemeinmedizin und Familienmedizin in Berlin statt.

Erfordernisse von Hausarztpraxen bei Entwicklung berücksichtigt

Die Forschungsarbeit des interdisziplinären Jenaer Teams beschäftigt sich mit dem Thema: „Bedarfsgerechte Schnelltests in der Hausarztpraxis: Aufbau eines Forschungs-Entwicklungs-Praxis-Dialogs und Analyse der hausärztlichen Perspektive“. Ziel ist, die Erfordernisse der hausärztlichen Versorgung bei der Entwicklung von Schnelltest einfließen zu lassen und so, deren Akzeptanz und großes Potenzial in der Praxisanwendung zu verbessern.

Gefördert wurde das zweijährige Forschungsprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.