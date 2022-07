Nächstes Kinderbuch für das Saaleland auf der Leuchtenburg bei Kahla vorgestellt

Seitenroda. Autorin Christel Lohmeier aus Lindig bei Kahla stellt ihr zweites Kinderbuch mit regionalen Bezügen zur Leuchtenburg, zur Heidecksburg und zu den Feengrotten vor,

Es geht weiter mit den Zaubereien, aufgeschrieben von Christel Lohmeier (79) aus Lindig bei Kahla. Nach „Zauberhaftes aus dem Saaletal“ ist jetzt mit „Lustige Zaubereien aus dem Saaletal“ das nächste Kinderbuch erschienen. Am Montagnachmittag hielt die Autorin im Besucherzentrum der Leuchtenburg beim offiziellen Pressetermin zum ersten Mal das fertige Produkt in den Händen. „Es ist schön geworden“, sagte sie und lächelte dabei in Richtung von Maik Stock, Inhaber vom Proof-Verlag aus Erfurt.

Ende letzten Jahres erhielt der Unternehmer von Lektorin Berit Tolke aus Kahla einen Brief. Darin steckte nicht nur eine der neuen Geschichten von Lohmeier als Leseprobe, sondern auch die Anfrage, ob der Verlag das Buch herausgeben würde. „Da wir sowieso sehr kinderaffin sind, haben wir nicht lange gezögert“, sagte Maik Stock. Seit Montagmorgen liegen zunächst 300 Exemplare des neuen Kinderbuches vor. „Das Tolle an dem Buch ist, dass Frau Lohmeier so bekannte Orte, wie die Leuchtenburg oder die Heidecksburg oder die Feengrotten in die Geschichten mit eingearbeitet hat“, sagte Stock.

Das Titelbild des Buches zeigt allerdings jede Menge Hühner in einem Stall. Die Erklärung dafür liefert die vierte Geschichte, die mit „Aufregung im Hühnerstall“ überschrieben ist. Lohmeier hatte über die Hühner ihrer Nachbarn in Lindig geschrieben. Auch der Leuchtenburg in Seitenroda widmete sie eine Geschichte um Adeleheid und das Saalefest – und um Ernst August von der Leuchtenburg.

„Das Buch liest sich wunderbar“, sagte Ilka Kunze vom Vorstand der Leuchtenburg, die die Geschichten, wie schon beim ersten Lohmeier-Buch, wieder ihren Kindern vorlesen will.