In Camburg hat der Karneval begonnen.

Narren übernehmen Rathaus

Die Narren des Camburger Carnevalclubs Concordia haben am Montag pünktlich um 11.11 Uhr das Rathaus übernommen. Um an den Schlüssel zu kommen, musste Präsidentin Lydia Keller einige Prüfungen bestehen, unter anderem in einer Schlangenkiste suchen. Die närrische 58. Session des CCCC steht unter dem Motto „30 Jahre Mauerfall – Ein Kessel Buntes im Rathaussaal“.