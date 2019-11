Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Narren verschicken persönliche Einladungen in Kahla

Der Vorstand des Karneval Club Dohlnsteen (KCD) Kahla geht neue Wege bei seiner ersten Gala, die am 1. Februar 2020 steigt.

Die erste öffentliche Veranstaltung war in den vergangenen Jahren nicht gut besucht. Das soll sich ändern. „Wir verschicken in den nächsten Tagen persönlich adressierte Briefe an Vereine aus Kahla und Umgebung und auch an Sponsoren mit der Einladung für den 1. Februar. Der normale Kartenverkauf läuft natürlich auch für diesen Abend. Vielleicht bekommen wir es hin und wir können die erste Gala zur Vereins- und Sponsoren-Gala machen“, sagte Udo Stangneth, seit April neuer Präsident bei den Kahlaer Karnevalisten. Und auch beim Programm sind Veränderungen geplant. „Zuletzt haben wir das Programm komplett selbst gestemmt mit unseren eigenen Leuten. Vielleicht sollten wir über einen Austausch vom Programmteilen mit anderen Faschingsvereinen nachdenken. Wir gehen es an. Mal sehen, wie das ankommt beim Publikum“, sagte Stangneth.

Der neue Präsident ist beim KCD kein Unbekannter. „Ich war schon zehn Jahre dabei, bis zum Jahr 2000. Damals gab es beim KCD noch drei Gala-Abende. Im Frühjahr 2019 stand die Frage, wer Nachfolger vom bisherigen Präsidenten Gregor Schmidt wird. Da habe ich mich bereit erklärt, das Amt des Präsidenten zu übernehmen.“