Nashorn hat wieder Sicht auf Jena-Lobeda

Jena. Welche besonderen Tierarten in Jena vorkommen

Das zuletzt hinter hohem Gras verschwundene Nashorn hat wieder freie Sicht auf sein Lobeda. Die Wiese wurde gemäht, und Passanten erfreuen sich an der bei uns seltenen Tierart.

Dabei ist das Nashorn hinter der Hans-Berger-Straße viel älter, als viele glauben. Manche Lobedaer Familie haben Fotos, die den Dickhäuter schon Mitte der 1970er Jahre in Autobahnnähe zeigen. Vater dieses Nashorns ist der Künstler Ali Baumgarten. Dass große Tiere in Lobeda gepflegt werden ist auch daran zu erkennen, dass es vor einigen Jahren ein neues Horn bekommen hat. Neben dem Nashorn gibt es noch weitere steinerne Tiere in dem Stadtteil.

Zuletzt ging es auch im Stadtentwicklungsausschuss um „Besondere Tierartenvorkommen in Jena.“