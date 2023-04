Klaus Wegener (Klarinette, 2.v.r.) und Gerhard Paulus (Posaune, r.) sowie Wolfgang Brand (l.) an der Trommel spielten und sangen Lieder von Toleranz und Völkerfreundschaft.

„Nationalistisch und kriegsverherrlichend“: Musikalischer Protest in Jena

Jena. Bürgerinnen und Bürger wollten Auftritt des Paulinerchores nicht unkommentiert lassen.

Musikalischer Protest: Den Auftritt des Paulinerchores Jena am Sonntagnachmittag im historischen Rathaus in Jena wollten Initiatoren des Projekts „Klang der Stolpersteine“ nicht unkommentiert lassen. Sie spielten und sangen Lieder von Toleranz und Völkerfreundschaft.

Hintergrund war die Aufführung von Carl Maria von Webers Werk „Leyer und Schwerdt“ zu Texten von Theodor Körner, das zutiefst nationalistisch und kriegsverherrlichend sei, sagten Klaus Wegener (Klarinette) und Gerhard Paulus (Posaune), die von Wolfgang Brand an der Trommel unterstützt wurden. Die Kritik richtete sich unter anderem gegen Passagen wie: „Ein Volk steht auf, der Sturm bricht los. Wer legt noch die Hände feig in den Schoß?“ Goebbels habe sie 1943 in seiner berüchtigten Sportpalast-Rede paraphrasiert, sagt Paulus.

Etwa 20 Menschen unterstützten den Protest: Mit Klezmer, der „Ode an die Freude“ oder „Die Gedanken sind frei“. Foto: Thorsten Büker

Etwa 20 Menschen unterstützten den Protest: Mit Klezmer-Musik, der „Ode an die Freude“ oder „Die Gedanken sind frei“. Zumindest an der Stelle sangen Mitglieder des Chores mit. Die Sängerschaft sei fakultativ schlagend, sagt Wegener. Man sei „frei von jeder politischen und konfessionellen Bindung. Unser Interesse gilt dem Gesang“, heißt es auf deren Homepage.