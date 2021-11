Natura-Station lädt in Jena zu Obstbaumschnittkursen ein

Nickelsdorf. Jeweils in November sowie im Februar 2022 kann man sich in Jena kostenfrei von Natura-Experten in Jena schulen lassen

Haben Sie einen Obstbaum im Garten, der dringend Pflege benötigt? Interessieren Sie sich für das Kulturgut Obstbaum, das uns schon Hunderte Jahre begleitet und uns alljährlich mit frischen Früchten versorgt?

Die Natura 2000-Station „Mittlere Saale“ lädt im November 2021 und Februar 2022 Interessierte aus der Region zu Obstbaumschnittkursen am Lämmerberg (Jena Winzerla) und am Heiligenberg (Jena Nord) ein.

Die Veranstaltungen sind jeweils zweigeteilt: Am Treffpunkt werden die Grundlagen am Obstbaum erklärt und an Objekten gezeigt. Erste eigene Schnitte werden in der Gruppe durchgeführt und alle Fragen in einer Fragerunde geklärt. An den mitgebrachten Jungbäumen wird das Gelernte wiederholt. Anschließend wird eine weitere Fläche erwandert. Vorhandenes Gepäck kann ein Geländewagen mitnehmen. Auf dem Weg dorthin können in der Gruppe Ideen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Auf der Streuobstwiese werden Pflegemaßnahmen diskutiert und ein Baum geschnitten.

Termine 2021: Donnerstag, 25. November, ab 10 Uhr, Heiligenberg Sonnabend, 27. November, ab 10 Uhr Lämmerberg

Termine 2022: Freitag, 25. Februar , ab 13.30 Uhr, Lämmerberg Sonnabend, 26. Februar, ab 9 Uhr, Heiligenberg

Teilnehmer sollten folgende Dinge mitbringen, wenn vorhanden: Fotos von eigenen Bäumen (zum Beispiel Altbäume mit Pflegedefizit) • eigene neue Jungbäume zum Schneiden (in feuchte Decke eingeschlagen) • eigene Verpflegung Getränke • festes Schuhwerk. Werkzeug wird gestellt. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuellen Infektionsschutzregeln.

Die Teilnahme ist kostenfrei und jeweils auf 15 Teilnehmer beschränkt.

Anmeldung: mittlere-saale@natura2000-thueringen.de; oder 036693/230947 (Christine Teumer) bzw. 036693/230917 (Franziska Ta Van)