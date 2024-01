Neigung des Zauns am Jenaer Freibad verwirrt den Betrachter

Jena Aus Spaziergänger-Perspektive: der Anschein eines Ausbruch-Schutzes, wie man ihn in Gefängnissen kennt.

So ist das mit Baukunst; sie regt zum Nachdenken an. Die Freibad-Saison animiert wohl weniger, sich den Außenzaun des Ostbades genau anzuschauen. Aber jetzt beim Spazieren entlang der Saale an der Nordseite der Anlage – interessant! Die Zaunpfosten zweigen nach oben hin ab wie beim Druckbuchstaben „Y“, nur dass einer der beiden „Y“-Abzweige fehlt. Bemerkenswert ist, dass die Pfosten mit ihren Abzweigen nach innen neigen und so die oberen Drahtzaunfeld-Bereiche aufnehmen. Derart erwartet man das von Alcatraz und sonstigen Justizvollzugsanstalten. Aber Ausbruchschutz im Freibad? Muss das Zaunende nicht nach außen neigen? Zwecks Einbruchschutz?

Bis die Polizei kommt

Denkbar: Nacht-, Nackt- und sonstige Badegäste abseits der Öffnungszeit sollen nicht flüchten können bei Auslösung der Alarmanlage. Die Polizei will in Ruhe einkreisen und zugreifen. Oder: Die Feuerwehr hat nach Fertigstellung des Zauns gesagt: Nö, Lichtraumprofil reicht nicht. Heißt, dass große Löschfahrzeuge nicht vorbeikämen. Also mussten die nach außen geneigten oberen Zaunenden in Richtung Freibad-Inneres gedreht werden.

Die Kletter-Strafe

Demnach hätte jemand beim Zaunbestellen geschlafen. Die schuldige Person sollte bestraft werden: zehnmal über den Zaun klettern. Von innen nach außen.