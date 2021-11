Neu: 2G für Himmelslieder-Konzert in Jena

Jena. Casapietra in Jena: Kartenstornierung über Eventim ist möglich

Von Fans sehnsüchtig erwartet, wird Tenor Björn Casapietra am Sonnabend, den 6. November, um 18 Uhr, in der Jenaer Stadtkirche St. Michael sein „Hallelujah“-Konzert mit den schönsten Himmelsliedern geben.

Wie der Künstler jetzt mitteilte, kann das Konzert jedoch in Anbetracht der sich zuletzt stark veränderten pandemischen Situation nicht wie geplant als 3G-Veranstaltung stattfinden.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Eine erneute Verlegung wollten wir dem Publikum nicht zumuten, und haben uns deshalb für die 2G-Variante entschieden“, erklärte er. Er hoffe auf das Verständnis seines Publikums. Diejenigen, die bereits eine Karte erworben haben, die aber nun keinen Zutritt gewährt bekommen können, sollen sich an den Ticketshop von Eventim wenden. „Wir haben dort die Möglichkeit erbeten, dass bereits erworbene Karten storniert werden können.“

Für geimpfte oder genesene Personen besteht dagegen noch die Möglichkeit, Karten im Pressehaus am Holzmarkt und an der Abendkasse in der Stadtkirche zu erwerben.