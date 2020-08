Es gibt viele schöne Ecken in Jena, wo man interessante Wanderungen beginnen kann, meinen Judit Lenk und André Nawrotzki, zum Beispiel in Ammerbach.

Wohl noch nie hat es solch einen Run gegeben auf die Wanderwege rund um Jena wie in der Zeit des Corona-Lockdowns. Das eingeengte Leben in familiärer Quarantäne lockte viele zum Luftschnappen in die Natur. Und davon gibt es ja reichlich in und um Jena.