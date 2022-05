Neu in Jena: Französischer Chasseur in voller Rüstung

Cospeda. Museumstag folgt auf Jenaer Museumsnacht: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit

Auf die Museumsnacht am 20. Mai folgt ein Museumstag: Das Institut zur militärgeschichtlichen Forschung Jena 1806 und das Museum 1806 stellen das Soldatenleben der napoleonischen Zeit mit historischen Darstellern nach. Zinngießer zeigen ihr Handwerk. Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Vortrag „Die Schlacht bei Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806“.

Die „Pferdefreunde vom Alten Pfarrhof“ halten für Kinder Überraschungen bereit. Eintrittskarten der Jenaer Museumsnacht haben an diesem Tag für den Museumsbesuch in Cospeda Gültigkeit. Die lange Schließzeit wurde genutzt, um weitere interessante Objekte in die Ausstellung aufzunehmen: eine Artilleriewinde von 1800, einen Chasseur der französischen Leichten Infanterie in voller Ausrüstung, einen preußischen Füsilieroffizierssäbel und die Petschaft des preußischen Füsilierbataillon Pelet Nr. 14. , um nur einige zu nennen. Eine neue Vitrine zeigt ein Diorama mit Szenen aus dem Gefecht bei Saalfeld am 10. Oktober 1806.

Samstag, 21. Mai, 10-15 Uhr, Museum 1806 Cospeda