Neuankömmlinge in Jena: „Mein Mann ist taff“

Jena. Anne-Sophie Schmelzer gibt ihrem Partner gute Note nach Kreißsaal-Begleitung im Jenaer Uniklinikum

Zugegeben, es ist ein bisschen wohlfeile Suggestion, wenn man eine junge Mutter wegen ihres Mannes befragt, der bei der Entbindung des gemeinsamen Kindes dabei war: Ob denn seine Nase, wie man oft von Ehemännern in Kreißsälen hört, angesichts der Geburt blasser war als ihre? Anne-Sophie Schmelzer (34) lacht die Frage weg und sagt: „Mein Mann ist taff.“ Das zusätzliche Angebot eines Familienzimmers auf der Wöchnerin-Station hat die junge Familie allerdings nicht beansprucht.

Bewusst fürs UKJ entschieden

Die promovierte Zahnärztin und ihr Mann Torsten, ebenfalls Zahnarzt, dürfen sich über ihr zweites Kind freuen. Ida kam am Mittwoch, 20. Juli, mit einem Gewicht von 3040 Gramm und einer Größe von 49 Zentimetern auf die Welt – wie ihr Bruder Edgar (2) in der Klinik für Geburtsmedizin des Uniklinikums Jena (UKJ).

Sie habe sich wieder bewusst für das UKJ entschieden, „dass jemand da ist, wenn es Komplikationen geben sollte“, sagt die junge Mutter, die als Zahnärztin in der Zahnklinik des UKJ arbeitet. Der berufsbedingt kritische Blick hat bei Anne-Sophie Schmelzer nicht bewirkt, dass sie nun etwas zu meckern hätte. Mit der Betreuung in der Geburtshilfe-Klinik sei sie „sehr zufrieden“.

Wie der Vergleich nach zwei Geburten ausfällt? Mit Ida sei das „eine komplett andere Schwangerschaft“ gewesen. Nein, es habe keine Zwischenfälle gegeben, sagt Anne-Sophie Schmelzer. Sie sei aber diesmal „nicht ganz so energiegeladen gewesen“.

Fest steht für die Jenenserin, die im Damenviertel groß geworden ist, dass sie ein Jahr Elternzeit in Anspruch nehmen wird. Beruhigend sei zudem, dass sich die Frage der späteren Unterbringung im Kindergarten bereits habe klären lassen. Anne-Sophie Schmelzer teilt nicht die gelegentlich in Jena kursierende Kritik am digitalen Anmelde-Prozedere auf dem „Kita-Portal“ der Stadtverwaltung.

Die Wunsch-Kita angegeben und auch bekommen

„Ich habe die Wunsch-Kitas eingegeben. Und unsere Nr. 1 ist es geworden“ – nämlich jene Einrichtung, die Idas Bruder Edgar besucht.

Noch eine gute Perspektive: Schon in der jetzigen gemeinsamen Mietwohnung werde genug Platz sein für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Zudem kümmern sich Anne-Sophie Schmelzer und ihr Mann um die Sanierung eines alten Eigenheimes. „Das werden wir beziehen.“