Neue Bäume im Leubengrund bei Kahla gepflanzt

Lindig/Kahla. Fichten rund um die Gedenkstätte mussten zuvor gefällt werden. Schuld waren kleine Schädlinge.

Es ist deutlich lichter geworden rund um die Gedenkstätte für die Opfer des ehemaligen Reimahg im Leubengrund bei Kahla. Die zahlreichen Nadelbäume, die einst am linken Rand des Denkmales standen, mussten wegen Schädlingsbefalls gefällt werden.

„Wir haben nach Hinweisen aus der Gemeinde Lindig, vor allem von Bürgermeisterin Jördis Müller, festgestellt, dass die Bäume durch die Sitka Fichtenlaus befallen waren“, wird Sebastian Sochor, im Landratsamt zuständig für die Pflege der Grünflächen im Besitz des Landkreises, in einer Mitteilung zitiert. „Die ersten Fichten waren bereits abgestorben. Es gab hier erheblichen Handlungsbedarf.“

Als Ersatz für die gefällten Fichten wurden bereits in der vergangenen Woche an gleicher Stelle fünf Rotbuchen gepflanzt.

Einen Großteil der Kosten für die erfolgte Ersatzpflanzung habe dabei die Sparkasse Jena-Saale-Holzland übernommen. „Wir freuen uns, wenn wir uns an solchen Projekten beteiligen können“, so Thoralf Krense, Filialleiter der Sparkasse in Kahla. „Damit tragen wir zum einen dem Umweltgedanken Rechnung und leisten einen Beitrag dazu, dass das Gedenken im Leubengrund auch in Zukunft in einem würdigen Umfeld erfolgen kann.“