Neue Bahnlinie für Jena und Saalfeld: Trostpflaster tauglich als Spätverbindung

Flixtrain hält bald in Ostthüringen. Doch was bringt eine Bahnlinie, deren Züge mitten in der Nacht in Jena und Saalfeld halten, fragt sich Tino Zippel.

Die Corona-Pandemie führt in den Fernzügen der Deutschen Bahn zu gähnender Leere. Die Zahl der Dienstreisen und privaten Ausflüge hat sich drastisch reduziert. Doch ein Ende der Einschränkungen rückt langsam ins Blickfeld. Stück für Stück werden auch Fernzüge wieder stärker gefragt sein. Erfreulich ist es, dass die Deutsche Bahn mit Flixtrain einen Wettbewerber bekommt, der nun mehr Strecken in sein Netz aufnimmt und auch Ostthüringen mit berücksichtigt.

Doch was bringt eine neue Bahnlinie, deren Züge mitten in der Nacht in Jena und Saalfeld halten? Sicherlich wird sich die Zahl der Fahrgäste in Grenzen halten, die an den beiden Bahnhöfen ein- und aussteigen. Allerdings bietet die Linie trotz der ausgefallenen Fahr­zeiten die Chance, sehr zeitig in Berlin oder München anzukommen oder spät in Richtung Ostthüringen abzufahren. Die Bedeutung der Fahrten wird deshalb nach der Corona-Pandemie steigen: Wenn Geschäftsreisende oder Urlauber zeitige Flugverbindungen erreichen möchten, kann der Flixtrain eine Alternative werden.

Allerdings bleibt das Angebot nur ein kleines Trostpflaster nach dem Wegfall des getakteten Fernzug­angebotes, das vor der Einweihung der ICE-Schnellfahrstrecke durch den Thüringer Wald bestanden hat. Damals hielt in Jena jede Stunde ein Direktzug nach Berlin oder München. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Die Reiseplanung geriet nicht durcheinander, wenn ein Termin mal ein paar Minuten länger als kalkuliert gedauert hatte – wer einen Zug knapp verpasste, wartete nur eine Stunde auf den nächsten.

Wer heute nach Berlin oder München möchte, hat sich an die Anreise zum Fernverkehrsknoten im Regionalzug gewöhnt – oder ist gleich aufs Auto umgestiegen. Denn je mehr Umsteigepunkte auf einer Zugroute vorgesehen sind, desto größer wird die Gefahr, durch eine leichte Verspätung den Anschluss zu verpassen.

