Neue Baustelle entsteht in Jenaer Brückenstraße

Jena. Mehrere neue Baustellen werden in der 42. Kalenderwoche eingerichtet. Auf diese Einschränkungen weist die Stadtverwaltung hin:

Brückenstraße: Vollsperrung am Bahnübergang vom 12. bis 17. Oktober, immer 18 bis 6 Uhr. Die Gleisanlage wird erneuert. Der Straßenverkehr wird in beiden Richtungen über Wiesenstraße, Am Steinbach und Naumburger Straße umgeleitet.

Closewitzer Weg: Vollsperrung ab Hausnummer 5b am 14. Oktober. Ein Kran wird gestellt. Die Umleitung für den Busverkehr erfolgt über den Lützenrodaer Weg.

Lichtenhainer Straße: Voll gesperrt zwischen Tatzenpromenade und Moritz-von-Rohr-Straße vom 12. bis 30. Oktober. Der Straßenabschnitt wird saniert, die Umleitung ist ausgeschildert.

Hauptstraße in Isserstedt: Angekündigt wird eine halbseitige Sperrung ab Hausnummer 47b. Dort stehen vom 19. bis 27. November Arbeiten am Abwasserkanal bevor.

Löbstedter Straße: Am 20./21. November ist die Straße bei Hausnummer 47b (Höhe Obi Baumarkt) gesperrt. Grund dafür sind Kranarbeiten. Der Straßenverkehr wird über die Wiesenstraße umgeleitet.