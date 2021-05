Neue Beamer für die Stützpunktfeuerwehren im Saale-Holzland-Kreis

Hermsdorf. Landrat Andreas Heller (CDU) setzt sich indes für Lockerungen bei den Jugendfeuerwehren ein.

Im Rahmen eines Übergabetermins von neuen Geräten an die Stützpunktfeuerwehren des Saale-Holzland-Kreises in dieser Woche in Hermsdorf hat Landrat Andreas Heller (CDU) die Bedeutung der Kreisausbildung der Kameraden sowie insbesondere die Ausbildung in den Jugendfeuerwehren hervorgehoben.

Die Kreisausbildung der Freiwilligen Feuerwehren konnte nach der Corona-Zwangspause Mitte April wieder beginnen, wenn auch unter strikten Hygiene- und Abstandsregeln. „Wir sind sehr froh darüber, denn die Kreisausbildung ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehren“, so Sebastian Förster, stellvertretender Kreisbrandinspektor und kommissarischer Leiter des Bereiches Brand- und Katastrophenschutz im Saale-Holzland-Kreis.

Landrat Heller hofft, „dass auch die noch bestehenden Einschränkungen bald der Vergangenheit angehören und insbesondere auch der Dienstbetrieb der Jugendfeuerwehren wieder aufgenommen werden kann.“ Hier müsse die Landesregierung handeln und bald Öffnungsmöglichkeiten schaffen.

Anlass des Treffens mit den Stadtbrandmeistern war am Montag im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Hermsdorf die Übergabe neuer Videoprojektoren für die Stützpunktfeuerwehren in Eisenberg, Stadtroda, Hermsdorf, Bürgel, Kahla und Dornburg-Camburg, vor allem für die Kreisausbildung.

„Zeichen der Wertschätzung“

Ursprünglich wurden bereits im Jahr 2009 Beamer für die Stützpunktfeuerwehren und ein Reservegerät für die Kreisausbildung unter Leitung von Kreisbrandmeister Egbert Matz beschafft. Diese seien inzwischen technisch verschlissen und entsprächen nicht mehr dem aktuellen Standard. Deshalb erfolgte eine Ersatzbeschaffung von sieben Beamern, im Wert von jeweils etwa 1200 Euro nebst Zubehör.

Das ausgewählte Modell könne auf Grund seiner technischen Spezifikationen im Bedarfsfall auch in einer Fahrzeughalle genutzt werden. Die neuen Beamer kämen sowohl im Rahmen der Kreisausbildung als auch bei der Standortausbildung zum Einsatz.

„Die Ersatzbeschaffung ist auch ein Zeichen der Wertschätzung der Stützpunktfeuerwehren, die für den überörtlichen Brandschutz und den Katastrophenschutz im Landkreis von maßgeblicher Bedeutung sind“, erklärte Andreas Heller anlässlich der Übergabe. „Zugleich ist es ein Dank für die regelmäßige Bereitstellung der Räumlichkeiten zur Durchführung der Kreisausbildung“, so der Landrat.