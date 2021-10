Neue Corona-Fälle in Schulen im Saale-Holzland-Kreis

Eisenberg Weitere Schulen im Landkreis und ein Kindergarten sind von neuen Corona-Infektionen betroffen. Der Inzidenzwert steigt weiter

Am Freitag sind dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises neun neue Corona-Fälle gemeldet worden. In zwei bereits betroffenen Schulen kam je ein weiterer Fall hinzu, ebenso in einem Kindergarten. Hinzu gekommen ist auch eine weitere Grundschule mit einem bestätigten positiven Fall.

Die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis seit Pandemiebeginn im März 2020 hat sich auf 5.057 erhöht, der Inzidenzwert ist auf 85,7 gestiegen.