Neue Geschichten aus dem Saale-Holzland: Grüni und das restliche Federvieh

Seitenroda. Christel Lohmeier aus Lindig hat ein weiteres Kinderbuch mit Heimatbezug geschrieben

. Es geht weiter mit den Zaubereien, aufgeschrieben von Christel Lohmeier (79) aus dem kleinen Lindig bei Kahla.

Nachdem die Autorin 2019 „Zauberhaftes aus dem Saaletal“ veröffentlichte, ist jetzt mit „Lustige Zaubereien aus dem Saaletal“ das nächste Kinderbuch erschienen.

Am Montagnachmittag hielt die Autorin im Besucherzentrum der Leuchtenburg beim offiziellen Pressetermin zum ersten Mal das fertige Produkt in den Händen. „Es ist schön geworden“, sagte sie und lächelte dabei in Richtung von Maik Stock vom Proof-Verlag aus Erfurt.

Ende letzten Jahres erhielt der Verleger von Lektorin Berit Tolke aus Kahla einen Brief. Darin steckte nicht nur eine der neuen Geschichten von Lohmeier als Leseprobe, sondern auch die Anfrage, ob der damals seit anderthalb Jahren in Erfurt ansässige Verlag das Buch herausgeben würde.

Recherche in Nachbars Hühnerstall

„Da wir sowieso sehr kinderaffin sind, haben wir nicht lange gezögert. Im März haben meine Frau Ramona und ich uns mit Christel Lohmeier und Berit Tolke in Lindig getroffen und einen wunderbaren Nachmittag verbracht“, sagte Maik Stock. Seit Montagmorgen liegen zunächst 300 Exemplare des neuen Kinderbuches „Lustige Zaubereien aus dem Saaletal“ vor. „Das Tolle an dem Buch ist, dass Christel Lohmeier so bekannte Orte wie die Leuchtenburg oder die Heidecksburg oder die Feengrotten in die Geschichten mit eingearbeitet hat“, sagte Stock.

Das Titelbild allerdings zeigt keine Burgen, sondern jede Menge Hühner in einem Stall. Entlehnt ist es der vierten Geschichte, die mit „Aufregung im Hühnerstall“ überschrieben ist. Und Christel Lohmeier hatte nicht über irgendwelche Hühner geschrieben, sondern die Hühner ihrer Nachbarn in Lindig. „Die Hühner tragen alle Namen, wie Grüni, Brauni oder Sabinchen. Und diese Namen habe ich mit in die Geschichte aufgenommen“, sagte die Autorin.

Die Geschichten ihres neuen Buches hat sie im Alltag aufgeschrieben. „Man erlebt so wunderschöne Momente. Die muss ich einfach aufschreiben.“

Und auch der Leuchtenburg in Seitenroda widmete sie eine Geschichte um Adelheid und das Saalefest – und um Ernst August von der Leuchtenburg.

„Das Buch liest sich wunderbar“, sagte Ilka Kunze vom Vorstand der Leuchtenburg. Christel Lohmeiers erstes Buch hatte sie schon ihren beiden Kindern vorgelesen. „Jetzt sind zwar zwei Jahre vergangen. Meine Kinder werden die neuen Geschichten aber genauso mögen.“