Nur noch an bestimmten Tage halten Hausärzte-Teams in Camburg eine Sprechstunde ab.

Camburg. Wegen Corona-Infektionswelle: Die Sprechstunden der Hausärzte in der Region Camburg ändern sich vorsorglich.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue hausärztliche Regeln im Raum Camburg

Auf veränderte ärztliche Sprechstundenzeiten in der Region Camburg verweist Thomas Kellner von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Auf Grund der zu erwartenden Coronavirus-Infektionswelle wurden von den Haus- und Fachärzten in dieser Region vorübergehende Regelungen getroffen, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung weiter zu gewährleisten.

In jeder Arztpraxis sollen zwei komplette Teams aus Ärzten und medizinischen Mitarbeitern gebildet, die wöchentlich wechseln. Damit soll erreicht werden, dass im Falle einer möglichen Quarantäne eines Teams sofort das zweite Team zur Verfügung steht.

Um eine mögliche Infektion zu vermeiden, werden die Patienten gebeten, Rezeptwünsche schriftlich in den Postkasten der Praxis oder online zu stellen mit dem Vermerk, in welche Apotheke das entsprechende Rezept zur Abholung gegeben werden soll. In beiden Apotheken können nach 36 Stunden dann die Medikamente abgeholt werden.

Die Nachmittagssprechstunden werden reduziert auf folgende Zeiten:

Montags von 15 bis 17 Uhr Dres. Ehrhardt/ Kellner (Naumburger Str. 31, Camburg, Tel. 036421 22294)

Dienstags von 15 bis 17 Uhr Dr. Wolter (Heergraben 8 in Camburg, Tel. 036421 22580)

Donnerstags von 15 bis 17 Uhr Frau Dr. Henße (Döbritscher Str. 33 in Camburg, Tel. 036421 22803)

Patienten, die Symptome einer Coronarvirusinfektion aufweisen, sollen sich telefonisch mit ihrer Hausarztpraxis in Verbindung zu setzen.