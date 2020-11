Neue Hofbäckerei Dorndorf-Steudnitz: „Wir sind regelrecht überrannt worden“

Konditormeister Roland Schulz hat in Dorndorf-Steudnitz eine Bäckerei eröffnet, die von der Kundschaft regelrecht überrannt wurde.

Dorndorf-Steudnitz. Dass die Dorndorfer so hungrig nach frischen Brötchen, Brot und Kuchen sind, dass der Laden leer gekauft wird, hat Roland Schulz nicht erwartet.

Die Leute in Dorndorf-Steudnitz und den Nachbargemeinden haben offenbar großen Appetit auf frische Brötchen und knuspriges Brot. Sie scheinen regelrecht ausgehungert nach duftenden, schmackhaften Waren aus einer Bäckerei gewesen zu sein. Anders lässt es sich nicht erklären, dass sich seit Eröffnung der „Hofbäckerei Schlösserblick“ von Roland Schulz am 1. November in der Bürgelschen Straße täglich lange Schlangen bildeten. Aber, manche Kunden warteten vergebens – weil der Laden leergekauft worden war. Oder weil dessen Türen schon wenige Tage nach der Eröffnung zeitweise ganz geschlossen blieben. Mehrere Anfragen dazu erreichten die Redaktion mit dem Auftrag, doch bitte mal die Gründe zu erfragen.