Neue Ideen für Dorndorfer Jugendtreff gesucht

Das Bild von einem bunten Regenbogen hatte den Dorndorf-Steudnitzer Jugendlichen gefallen als Symbol für ihren Treffpunkt, den sie so gern haben wollten. Sie hatten auch eifrig an ihrem Rainbow-Projekt mitgebaut, der Verein „Alte Schule“ hatte sich als Unterstützer und Träger bereit erklärt. Mit 250.000 Euro Einsatz für einen Generationentreffpunkt auf einem alten Baustofflagerplatz hatten die Dorndorfer sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Jetzt gab einen Rückschlag.

Der Antrag auf finanzielle Förderung bei der Regionalen Aktionsgruppe Saale-Holzland (RAG) in Nickelsdorf über 100.000 Euro für die kommenden zwei Jahre ist von den Verantwortlichen des Vereins „Alte Schule Dorndorf“ zurückgezogen worden. „Wir mussten reagieren, so sehr uns das leid tat“, sagte Vereinsvorsitzende Ivonn Rost. Auslöser war die Vorstellung des Projektes im Januar in Nickelsdorf. Alles schien glatt zu laufen, bis die Frage nach den Eigenmitteln im Raum stand. Rost & Co. gingen bis zu der Projektvorstellung davon aus, dass die geforderten Eigenmittel in Höhe von 35.000 Euro durch Eigenleistungen erbracht werden können.

Die RAG-Leute sagten Nein und verwiesen auf die Förderbedingungen. Die Eigenmittel müssen in Geldform nachgewiesen werden, per Konto-Auszug. „Wir haben so eine Summe nicht auf unserem Konto. Wir sind zwar ein sehr aktiver Verein. Wir haben eine überschaubare Zahl an Mitgliedern. Aber 35.000 Euro? Das können wir nicht stemmen“, sagte Rost.

Mehrgenerationen-Projekt erleidet Rückschlag

Damit ist das Mehrgenerationen-Projekt „Rainbow“ für Dorndorf-Steudnitz, das im März 2017 von 15 Jugendlichen mit viel Euphorie angeschoben wurde, zwar noch nicht gestorben. Es hat aber einen herben Dämpfer erlitten – und das nicht zum ersten Mal.

Das Kapitel Nutzung der Brachfläche wird fortgeschrieben. Vor einem Jahr wurden Stimmen laut, dass der Boden der 4000 Quadratmeter großen Fläche verunreinigt sei. Wenig später stellte sich heraus: Das stimmt nicht. Dann folgte das Hick-Hack um den Fördermittelantrag im Stadtrat der Stadt Dornburg-Camburg. Der Termin für die Frist zur Beantragung bei der RAG schien zu verstreichen. Man fand irgendwie noch ein Hintertürchen.

Der ehrenamtlich geführte Förderverein wurde zum Antragsteller. Dabei wurden die Leute um Ivonn Rost, wie sich jetzt zeigte, zum wiederholten Male nicht oder nur wenig seitens der Verwaltung beraten. Sonst hätte es das Aha-Erlebnis um die Eigenmittel gar nicht erst gegeben.

Dabei kann sich Ina John gut vorstellen, dass ein Jugendclub in der Alten Schule von Dorndorf-Steudnitz auch funktionieren könnte. Ähnlich laufe das auch an den anderen vier Standorten in Crossen, Hartmannsdorf, Tautenhain und Camburg, wo die Jugendclubs von den „Ländlichen Kernen“ getragen werden. Alle vier Standorte hätten sich gut entwickelt.

Gute Entwicklung der anderen Jugendclubs

In Camburg habe der Jugendclub, der zwischenzeitlich wieder geschlossen war, mit Franzi Schulze eine gute Entwicklung genommen. „Ihr ist es gelungen, nicht nur ein Dutzend Kinder, sondern auch die Muttis in den Club einzubinden, die treffen sich dort, man organisiert gemeinsam Wanderungen oder auch Beratungen des Jugendamtes“, sagte John. Das Problem sei aber, dass immer, wenn wegen personeller Abgänge etwa ein Club vorübergehend geschlossen werden müsse, „der Nachfolger praktisch von Null wieder anfängt mit der Aufbauarbeit“. Für die offene Jugendarbeit im nördlichen Saale-Holzland-Kreis stehen nach John etwa 30.000 Euro pro Jahr bereit. 15.500 Euro kommen vom Jugendamt des Landkreises, 14.000 Euro würden von den Gemeinden kofinanziert.

John bestätigt, dass die Ländlichen Kerne als Partner für eine andere Idee von einem Jugendclub in Dorndorf-Steudnitz zur Verfügung steht. Darüber hatte der Stadtrat von Dornburg-Camburg in seiner Sitzung im Februar diskutiert. „Dazu gab es schon Ende 2019 eine Anfrage an uns vom Verein ,Alte Schule’, der in seinem Vereinshaus einen Raum für einen Jugendtreff zur Verfügung stellen will“, berichtete John. Dort sollten die jungen Leute an drei oder vier Nachmittagen pro Woche einen Anlaufpunkt haben für gemeinsame Freizeitaktivitäten, Spiele und Erholung.

„Eine Betreuerin auf 450-Euro-Basis hatte der Verein auch schon gefunden, die Frau hat sich bei uns vorgestellt und wir haben ein gutes Gefühl, dass sie mit Kindern und Jugendlichen gut klarkommen würde“, ergänzte John. Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages sei informiert worden und habe seine Zustimmung gegeben, den Dorndorfer Jugendtreff mit 50 Prozent der Kosten zu unterstützen. „Wir haben daraufhin die Bürgermeisterin der Stadt Dornburg-Camburg, Frau Storch, angeschrieben und um Übernahme der Restkosten von 3000 Euro im Jahr gebeten. Doch wir bekamen eine Absage“, erzählte John. Die Stadt würde den Verein „Alte Schule Dorndorf“ schon anderweitig finanziell unterstützen, lautete die Begründung.

Freie Wähler wollen Geld für Jugendclub Dorndorf-Steudnitz

Mehrgenerationenprojekt in Dorndorf auf Kippe: Jugend verliert Lust