Neue Infosysteme an Jenaer Haltestellen kommen mit Verzögerung

Jena. Die Arbeiten des Jenaer Nahverkehrs gehen voran. An einigen Haltestellen sind neue Stahlmasten errichtet worden. Bereits Ende Mai sollten die Systeme in Betrieb gehen.

Sichtbar voran gehen inzwischen die Arbeiten des Jenaer Nahverkehrs zur Modernisierung der Fahrgastinformationssysteme an den Haltestellen. Aktuell werden an den Haltestellen Burgaupark, Westbahnhof, Löbdergraben, Teichgraben, Holzmarkt, Winzerla (Bus) und Jena-Ost neue Stahlmasten errichtet, die die Anzeiger tragen sollen. Die neuen, deutlich größeren Bildschirmanzeigen zur dynamischen Anzeige der Abfahrtszeiten sollen dann in der ersten Juliwoche installiert werden. Ursprünglich wollte der Jenaer Nahverkehr die neuen Informationssysteme bereits Ende Mai in Betrieb nehmen.

Jedoch kam es aufgrund von Personalausfällen beim beauftragten Zulieferer zu Verzögerungen. Zudem wird sich der Neubau der Fahrgastanzeiger an der Haltestelle Mühlenstraße und der Austausch der Anzeiger an der Haltestelle Universität sogar bis in den Herbst verschieben. Diese Arbeiten sollen im Zuge ohnehin anstehender Gleisbauarbeiten mit erledigt werden, um den Betriebsablauf möglichst wenig zu stören. Ziel ist es, diese beiden Anzeiger bis spätestens Ende September in Betrieb nehmen zu können.

Die neuen Haltestellenanzeigen zeichnen sich durch eine deutlich verbesserte Lesbarkeit sowie einen geringeren Energieverbrauch aus. Natürlich verfügen auch die neuen Informationssysteme über die insbesondere für Sehbehinderte wichtige Funktion einer Sprachansage der bevorstehenden Abfahrtszeiten.