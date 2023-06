Neue Jenaer Schwimmhalle begeistert unsere Leser

Das Team der Jenaer Bädergesellschaft hat am Donnerstag unseren Lesern einen exklusiven Blick in das neue „Schwimmparadies“ gewährt.

Jena. Für die neue Sportschwimmhalle in Jena-Lobeda beginnt am 24. Juli der Stresstest

Das Team der Jenaer Bädergesellschaft hat am Donnerstag unseren Lesern einen exklusiven Blick in das neue „Schwimmparadies“ gewährt. Die Eröffnung der wettkampftauglichen 50-Meter-Sportschwimmhalle ist zum neuen Schuljahr geplant. Besonders das Lehrschwimmbecken erstaunte die etwa 20 Teilnehmer, verfügt es doch über einen verstellbaren Hubboden. So lässt sich die Wassertiefe von 1,80 auf nahezu 0 Meter verändern. Die Chefin der Bädergesellschaft, Susan Zetzmann, betont, dass bis Ende der kommende Woche alle Bauarbeiten abgeschlossen sein sollten. Dann werde die Halle gereinigt, so dass man am 24. Juli mit dem Stresstest beginnen könne. In Lobeda-West errichtet die Bädergesellschaft seit 2020 eine neue Sportschwimmhalle.